Конгрессмен Энгел разочарован решением Помпео не давать показаний по поводу устранения Сулеймани

13.01.2020, 20:30, Новости дня

Глава Комитета по международным отношениям Палаты представителей демократ Элиот Энгел прокомментировал решение госсекретаря США Майка Помпео не давать показания в ходе слушаний, посвященных авиаудару, в результате которого был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани.

«Я разочарован и расстроен тем, что госсекретарь Помпео завтра не выступит в комитете, – заявил Энгел. – С каждым прошедшим днем возникают все новые вопросы об ударе, в результате которого был убит генерал Сулеймани. Была ли действительно непосредственная угроза? Было ли это частью более масштабной операции? Какова была правовая мотивация? Каким будет дальнейший путь? Учитывая сумбурные объяснения администрации, госсекретарю следовало бы приветствовать возможность представить свои аргументы и ответить на вопросы на глазах американской общественности. Комитет рассчитывает, что вскоре он с нами свяжется».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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Последнее: Глава Комитета по международным отношениям Палаты представителей демократ Элиот Энгел прокомментировал решение госсекретаря США Майка Помпео не давать показания в ходе слушаний, посвященных авиаудару, в результате которого был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани. «Я разочарован и расстроен тем, что госсекретарь Помпео завтра не выступит в комитете, – заявил Энгел. – С каждым прошедшим днем […]

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