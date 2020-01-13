Составлен ТОП-5 наиболее ненадёжных премиальных кроссоверов 2019 года

Немецкие специалисты из TUV (Ассоциация технического надзора) назвали ТОП-5 наиболее ненадёжных премиальных кроссоверов 2019 года. При составлении рейтинга учитывалась частота ремонта и обращений владельцев в сервисные центры по окончании срока гарантийного обслуживания авто.

Лидером «сомнительного» рейтинга эксперты назвали представителя немецкого автопрома Porsche Cayenne. Постгарантийный ремонт у данного среднеразмерного кроссовера отмечен на уровне 3,9%. На 0,2% больше оказалось у другого «немца» — BMW X1, что вывело его на вторую ступень ТОПа. Замыкает «лидирующую тройку» ещё один кроссовер из Германии — BMW X3. На проводимый ремонт данной модели, относящейся к премиальному сегменту, жаловались 5,1% владельцев.

С показателем 5,5% на четвёртой позиции ТОП-5 оказался Mini Cooper. И последним в списке эксперты назвали Volvo XC60, проблемы с которым отмечает почти 5,7% пользователей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава Комитета по международным отношениям Палаты представителей демократ Элиот Энгел прокомментировал решение госсекретаря США Майка Помпео не давать показания в ходе слушаний, посвященных авиаудару, в результате которого был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани. «Я разочарован и расстроен тем, что госсекретарь Помпео завтра не выступит в комитете, – заявил Энгел. – С каждым прошедшим днем […]