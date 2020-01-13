Эксперт назвала основные причины роста социального оптимизма в России

Рост позитивных ожиданий – это результат концентрации руководства страны на решении социальных проблем, эту концентрацию можно было наблюдать весь прошедший год, сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Так она прокомментировала итоги опроса, зафиксировавшего самый высокий за последние 10 лет уровень оптимизма в обществе.

«Цифры, которые показал «Левада-центр», – очень впечатляющие с точки зрения роста всех параметров социального оптимизма», – отметила руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

«Мы видим, как общество реагирует на то, как трансформируется «отправление политики». Свою роль сыграли действия по социальной поддержке широких слоев населения, по адресной помощи отдельным социальным групп, по увеличению числа граждан, которые ее получают», – констатировала Кислицына.

В понедельник стали известны результаты опроса «Левада-центра», который был проведен 12-18 декабря среди 1608 респондентов. 63% россиян считают, что 2020-й будет лучше предыдущего, что оказалось самым высоким показателем за последние десять лет. Специалисты «Левады» зафиксировали и самое высокое за последние семь лет число тех, кто встретил наступающий год с надеждой – 71%. Этот показатель на 7 процентов выше того, что фиксировался годом ранее. Кроме того, самым высоким с 2015 года оказался и уровень тех, кто считает, что наступающий год будет спокойным или скорее спокойным, а не напряженным.

Кислицына отметила еще один тренд, зафиксированный опросом «Левада-центра» – одновременно растет уровень социального оптимизма по поводу внутренних угроз (например, на 8 процентов выросло число россиян, которые не верят в обострение ситуации на Кавказе), и по поводу внешних вызовов. Так, на 7 процентов увеличилось число тех, кто не прогнозирует войну с США или НАТО, и на 13% стало больше тех, кто не верит в возможность вооруженного конфликта РФ с какой-нибудь соседней страной.

«Внешнеполитический и внутриполитический оптимизм не всегда коррелируют между собой, и необязательно рост одного показателя дает рост другого. Работая в регионах, мы отмечали, что далеко не всегда эти показатели совпадали», – заметила по этому поводу Кислицына. По ее мнению, в данном случае свою роль сыграла «достаточно сильная фокусировка внимания людей» на внутриполитической повестке, по которой в минувшем году как раз и отмечались позитивные изменения.

Добавим, что ранее в исследовании международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International также отмечалось о росте уровня оптимизма среди граждан РФ в 2019 году.

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