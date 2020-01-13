В преддверии 60-летия Игорь Николаев напомнил поклонникам о композиции «Осенний поцелуй» в исполнении Аллы Пугачевой

За несколько дней до своего 60-го дня рождения композитор Игорь Николаев решил напомнить поклонникам о композиции «Осенний поцелуй», которая была исполнена Аллой Пугачевой. Кроме того, музыкант напомнил, что в его активе есть не менее 300 успешных песен.
В последние дни Николаев начал публиковать архивные ролики с собственными композициями, исполненными знаменитыми исполнителями. Несколько часов он опубликовал видео, на котором Примадонна исполнила «Осенний поцелуй». Интернет-пользователи сразу же выделили особый стиль знаменитости, а также прекрасную игру Игоря Николаева на фортепиано. В своём послании подписчикам композитор отметил, что вскоре ему исполнится 60 лет, но за оставшиеся 4 дня до этой даты он точно не успеет поделиться всеми своими композициями, которых уже насчитывается около 300.
Поклонники признались, что им очень нравятся все песни композитора, а также призвали его к созданию новых хитов. За считанные часы видео просмотрели более 25 тысяч раз.
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