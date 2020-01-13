Рассекречены новые фотографии Google Pixel

В Сети опубликовали очередную серию фотографий, на который изображен новый смартфон, входящий в линейку Google Pixel.

В свою очередь, эксперты склонны отказаться от мнения о том, что данный аппарат будет называться Pixel 5, так как ранее анонсировали, что аппарат должен поступить к осени 2020 года. Некоторые специалисты указали, что предстоящая новинка получит название Google Pixel 4a, так как ее выход ранее планировался на весну текущего года.

Кроме того, новая модель получит большую рамку над дисплеем, где предусмотрены все необходимые датчики. Остальные особенности модели пока остаются неизвестными. По фотографии можно указать, что диагональ дисплея равна 6,5 дюймов. Остальные подробности не указаны.

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