В Кремле обнародовали редкие кадры с Путиным

В подборку вошли самые разные кадры. Пользователи могут увидеть, как глава государства встречался с лидерами других стран в неформальной обстановке, посещал разные мероприятия и другие события из жизни Владимира Путина.
Как сообщает телеканал «360» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это не хроника. В подборку вошли наиболее яркие фотографии и видеозаписи прошлых лет. Он добавил, что часть архива опубликована впервые.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В подборку вошли самые разные кадры. Пользователи могут увидеть, как глава государства встречался с лидерами других стран в неформальной обстановке, посещал разные мероприятия и другие события из жизни Владимира Путина. Как сообщает телеканал «360» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это не хроника. В подборку вошли наиболее яркие фотографии и видеозаписи прошлых лет. Он добавил, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- У ректора екатеринбургского вуза, который хвастался своим Rolls-Royce, арестовали 127 миллионов / 6 декабря
- Мнение: Игра в поджигателей войны: к убийству американцами иранского генерала / 3 января
- Розе Сябитовой дали смачную оплеуху / 24 декабря
- В Крыму пьяный водитель прокатил на капоте полицейского / 2 декабря
- Мнение: «У нас устали от гастролеров»: Алексей Пушков прокомментировал информационную травлю Софии Ротару / 25 ноября
- Медики назвали пятерку недооцененных симптомов повышенного кровяного давления / 11 декабря
- Технологии: Искусственный интеллект научили подделывать видео и аудио. Где используют эту технологию и почему ее считают опасной / 2 декабря
- Мнение: Оценка ликвидации иранского генерала от русского драматурга ( по ходу пьесы) / 4 января