В Кремле обнародовали редкие кадры с Путиным

В подборку вошли самые разные кадры. Пользователи могут увидеть, как глава государства встречался с лидерами других стран в неформальной обстановке, посещал разные мероприятия и другие события из жизни Владимира Путина.

Как сообщает телеканал «360» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это не хроника. В подборку вошли наиболее яркие фотографии и видеозаписи прошлых лет. Он добавил, что часть архива опубликована впервые.

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Последнее: В подборку вошли самые разные кадры. Пользователи могут увидеть, как глава государства встречался с лидерами других стран в неформальной обстановке, посещал разные мероприятия и другие события из жизни Владимира Путина. Как сообщает телеканал «360» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это не хроника. В подборку вошли наиболее яркие фотографии и видеозаписи прошлых лет. Он добавил, […]