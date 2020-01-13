Йенс Столтенберг рассказал о мерах защиты НАТО от российских ракет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил о мерах защиты от российских ракет, которые в текущем году планируют применять страны-участники альянса. При этом новое ядерное вооружение наземного базирования на территории Европы размещаться не будет.

Согласно заявлению Столтенберга, НАТО планирует применить комплект оборонительных мер, что станет ответом на размещение Россией ракет 9М729. В том числе будут проводиться работы по улучшению систем противоракетной и противовоздушной обороны, проверке и укреплению боеготовности в случае агрессии вероятного противника. Генсек НАТО констатировал, что входящие в состав альянса государства на текущий момент согласовали все необходимые меры защиты. Также глава военно-политического блока отметил, что Москва нарушает условия ДРСМД, размещая свои ракеты и разрабатывая новое, высокотехнологичное вооружение, в том числе, ядерное.

Отметим, что ранее Вашингтон требовал ликвидации РФ установки 9М729. Также в качестве варианта озвучивалось возможное снижение радиуса действия ракет до установленного договором допустимого предела.

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