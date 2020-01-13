Президент Эстонии — РФ непредсказуема, но мы приняли меры

13.01.2020, 20:21, Новости дня

Эстония рассматривает Россию в качестве угрозы, сказала эстонский президент Керсти Кальюлайд в своём интервью для Frankfurter Allgemeine. По словам Кальюлайд, в рамках НАТО были приняты меры, надёжно защищающие российских соседей, но это не отменяет важности диалога с Москвой.


Reuters

Эстония на 100 процентов доверяет НАТО, сказала эстонский президент Керсти Кальюлайд в своём интервью для Frankfurter Allgemeine. Кальюлайд подчеркнула, что альянс выполняет свою основную функцию — ни один из его членов никогда не подвергался нападению третьей стороны. При этом эстонский лидер отметила, что вклад европейских стран должен быть больше, причём как дипломатический, так и военный. 

Что касается России, то Кальюлайд рассматривает её как угрозу, поскольку Москва «не принимает всерьёз свои собственные подписи под международными договорами». В частности, Кальюлайд приводит в пример Хельсинкские соглашения, закрепившие право каждого государства на территориальную целостность.

«Мы разделяем общую оценку стран НАТО о том, что РФ — непредсказуемая страна, она нападала на Грузию и Украину. Однако мы, в рамках НАТО, предприняли меры, надёжно защищающие соседствующие с Россией государства», — заявила Кальюлайд. При этом политик отметила, что с Россией необходимо поддерживать диалог — но не отказываться от совместных европейских принципов.

«Когда РФ при Борисе Ельцине признала независимость Эстонии, многие эстонцы надеялись на то, что РФ станет свободной и демократической страной. К сожалению, всё пошло не так», — заявила президент Эстонии.

Кроме того, Кальюлайд выразила своё отношение к проекту «Северный поток — 2»: по её мнению, новый газопровод не поможет ЕС диверсифицировать свои источники энергии, а также отдалит Брюссель от выполнения климатических целей.

На вопрос о её мнении касательно Дональда Трампа Кальюлайд заявила, что американский президент разделяет её представление о безопасности Восточной Европы, а также о мерах, необходимых для укрепления безопасности. По словам эстонского лидера, ей и Трампу удалось найти «личный контакт». 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Телеведущая Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном выпустила первый семейный видеоролик, который появился на странице знаменитости в Instagram. По сюжету пара предстает перед поклонниками уже в качестве супругов и с общими детьми. В какой-то момент блогер решает покинуть дом и посетить работу. Через некоторое время ему позвонила неизвестная девушка. Разумеется, это вызвало гнев […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика