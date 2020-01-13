Мнение: Противные подростки

У всех моих подруг есть дети. У некоторых — уже подростки. Знаете, что меня поражает?

Как — вот кааак? — из таких хорошеньких деток вырастают такие противные подростки? Вот прям противные.



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Была милейшая, умненькая девочка — и вдруг ужасная идиотка с непредсказуемым поведением. Хамка, врунья, лентяйка. На мать кладёт болт, считает себя умнее её.

С мальчишками дело обстоит не лучше. Те тоже матерей ни во что не ставят, но прогибаются под сиськи. Перед девками готовы вертеться на пузе, а с мамами разговаривают раздражённо — лишь бы скорее отделаться.

Сколько раз я наблюдала ситуации, когда моих подруг обижали их противные дети-подростки.

Вспоминаю себя в подростковом возрасте. Я точно не была противной: родителей слушалась, никогда им не грубила, не спорила, не бунтовала.

А вы? Как вели себя во подростковом возрасте?

Противные подростки — это явление общераспространённое, или моим подругам просто не повезло?

Мне, правда, хочется понять. Ваше мнение?

Источник: Лена Миро

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