Бывшая жена избила отставного судью Конституционного суда

Бывшая жена 80-летнего отставного судьи Конституционного суда РФ Виктора Лучина Татьяна Трясина избила его в квартире в Москве.
Пенсионер находится на инвалидности, защитить мужчину попыталась находившаяся с ним сиделка, однако экс-супруга судьи набросилась также и на нее, информирует «Рен ТВ».
Виктор Лучин – российский юрист, судья Конституционного суда с 1991 по 2005 год, заслуженный деятель науки России.
Ранее на востоке Москвы пенсионера избили молотком по голове.
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