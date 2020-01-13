Елизавета II: Моя семья и я полностью поддерживаем желание герцогов Сассекских начать новую жизнь

Британская королевская семья уважает желание принца Гарри и его жены, герцогини Сассекской Меган «начать новую жизнь». Об этом говорится в заявлении королевы Елизаветы II, опубликованном 13 января на сайте королевской семьи.

Королева сообщила о проведенных «конструктивных дискуссиях» о будущем принца Гарри и его семьи.

«Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью. Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят полагаться на государственные средства в своей новой жизни», – заявила Елизавета II.

Она сообщила, что было принято решение о «переходном периоде», в течение которого герцоги будут жить в Канаде и Великобритании.

«Это сложные вопросы, которые моя семья должна решить, и предстоит еще проделать определенную работу, но я попросила принять окончательные решения в ближайшие дни», – добавила королева.

8 января 2020 года британский принц Гарри и его супруга, герцогиня Меган заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Супруги сообщили, что теперь они собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских. 6 мая 2019 года у герцогов родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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