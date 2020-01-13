Мнение: Преимущество в конфликте

Вчерашние интерактивные попытки разрулить конфликт в пользу одной из сторон не увенчались успехом.

Некоторые вроде и ходили где-то рядом, но поворачивали в другую сторону.

А некоторые сразу шагали в сторону проигрыша.

Проигрыш в конфликте может быть двух видов: слив и косяк.

Это вам уже знакомо.

Может быть еще истощение конфликта, когда обе стороны устают и заминают проблему, и это тоже может стать проигрышем для одной из сторон, если вторая отдохнет быстрей и решит возобновить конфликт неожиданно и тактически верно.

Слив в конфликте — это когда вы в результате конфликта уступаете территории больше, чем до.

Это даже образно можно представить: вы сливаете свою часть другому.

Неправильное использование слова «слился», которое то и дело встречается в письмах, не просто другое значение этого понятия. Сливом нередко называют дистанцию, думая, что если человек замолчал в конфликте и отстранился, он проиграл, «слился». Те, кто так думают, чаще всего сливаются сами, поскольку не отлипают и продолжают спор в закрытые двери.

Рост территории — это рост вашей СЗ или рефлексия вашей большей СЗ.

Те, кто ничего не знают про СЗ и про законы ее роста, часто добиваются формального согласия.

Но согласиться с вами могут и под давлением щипцов и скалок. И это будет согласие с потерей вашей СЗ, то есть потеря реальной территории.

Так многие скулят, умоляют или давят слезами. Вторая сторона соглашается принести извинения или даже принять условия первой, но ее мотивация строить отношения падает, иногда настолько резко, что спустя короткое время, эта сторона понимает, что отношения надо заканчивать. Или, если речь о браке с детьми, начинает продумывать, как огородиться и какой законный повод для дистанции или отказа от условий найти.

Некоторые включают не Попрошайку, а другие баги, Училку — и объясняют, почему вторая сторона не права, Штурмана — и рассказывают, как необходимо решить конфликт, Оправдашку — и описывают свои мотивы и ожидания, Кривляку — и пытаются высмеивать действия второй стороны, иногда довольно зло и противно. Ищейку включают, словно они детективы и уличают преступника, любой из существующих багов.

Баги в конфликте имеют особенное значение. Все они сливают вашу территорию, а часто кроме слива означают еще и ваш косяк.

Косяки в конфликте — это такие ваши слова или действия, после которых вы остаетесь должны компенсацию.

Самый страшный косяк — физическая агрессия, но угрожать репутации или безопасности человека или оскорблять его или демонстрировать неуважение к нему и свое превосходство — это тоже большие косяки.

Вам может казаться, что вторая сторона тоже вас оскорбляет и вы пускаетесь в ответные оскорбления, но потом может оказаться, что в словах второй стороны не было оскорблений, как это вам померещилось, то есть косяк было исключительно с вашей стороны, либо с той стороны были совсем небольшие косяки, а с вашей в ответ — огромные.

Часто от большого косяка проигрывают обе стороны. Одну мучает вина, а вторая не может забыть и простить.

Именно поэтому методом сознательной эскалации конфликта могут пользоваться только люди с идеальными границами и независимой самооценкой. Вам могут наговорить такого, что после этого отношения для вас утратят смысл, даже если вам принесут извинения. Управлять конфликтом, который вошел в стихийное русло хотя бы с одной из сторон, это все равно что управлять водопадом или снежной лавиной. Даже увернуться и то бывает сложно.

Некоторые, уже знакомые с пограничными багами, приходят к выводу, что говорить в конфликте вообще ничего не нужно, все слова будут багами.

Однако, это не так.

Молчание в конфликте очень часто выглядит как щипцы или даже скалка. Вы давите на человека своим молчанием или наказываете его игнором.

Молчание хоть и золото, но в некоторых случаях это золото превращается в навоз.

Все зависит от того, насколько ваше молчание в границах. Иногда вам не выгодно молчать, иногда вы не имеете права молчать.

Поэтому хотя принцип «не знаешь, что сказать, молчи» можно считать почти универсальным, всегда остается вот это «почти».

Если вы уверены, что у вас как у улитки всегда есть с собой домик и вы можете просто нырнуть в молчание, вас съедят вместе с домиком.

Или кинут в кипяток, ваш домик всплывет, а вы сваритесь.

Решето надо держать закрытым, но это не означает молчания. Молчание в ответ на вопросы может стать вашим косяком, если вопросы вам задают в границах, да и вопросы мимо границ часто требуют какого-то ответа, а не враждебного молчания.

Вы должны осознать, что желание спрятаться в домик молчания — это поиск простого решения на все случаи жизни. И как все универсальные решения это ложный и часто опасный путь. Вы должны проживать опыт своих отношений и участвовать в них проактивно, а не отстраняться и ждать, что все как-нибудь рассосется без вас.

Даже если ваше молчание — не щипцы и не скалка, то есть если к вам нет никаких запросов, если вы просто решили сунуть язык в задницу и скрыть свое недовольство поведением человека, это далеко не всегда — правильное решение.

Когда ваше недовольство- это ваш каприз и претензия мимо границ, хорошо, что вы удержались и промолчали.

Но когда вас действительно задели или унизили, а вы промолчали, ваше недовольство может расти, а партнер может решить, что ваше молчание было вашим согласием на новые условия.

Этого не нужно бояться, если у вас плохие границы. Лучше промолчать по поводу, чем устроить скандал без повода. Это меньшее зло. Но все-таки, если мы говорим о формировании хороших границах, трусливо молчать, лишь бы чего ни вышло, это тоже слив. Уважение к вам постепенно падает, в том числе и ваше самоуважение, может расти плюс партнера и ваш собственный плюс тоже, поскольку вам становится некомфортно в отношениях, неприятно, обидно.

Если взять пример из вчерашней задачи, будь он неладен, молчание в ответ на неуважительное поведение автора могло бы стоить герою дорого.

Насупленное, обиженное молчание было бы щипцами. Девушка видела бы, что парень недоволен, но боится что-то сказать.

При более высокой его СЗ, это было бы страшно. Она испугалась бы, что он обдумывает расставание. И могла бы оценить свой поступок как грубый. Осознать и в следующий раз вести себя деликатней.

Вообще, о ее поступке.

Очень важно видеть, в чем именно суть конфликта. Само по себе «не слышала звонков и не отвечала 30 минут» — это вообще не причина для конфликта. Причина это только в контексте. Ваш муж на работе и не отвечать 30 минут — это нормально с его стороны, и если вы на это истерите, то вы истеричка, а он в границах. Но если ваш муж написал, что едет домой, время, за которое он всегда добирался, давно прошло, вы звоните много раз и он 30 минут не отвечает, это может быть для вас потрясением. Вы будете думать об автомобильной аварии или о чем-то подобном. В первом случае в ответ на вашу претензию: почему не отвечаешь, муж может ответить раздраженно, и он будет в границах. Это вы напали на него со своей скалкой, не по делу, а человек занят работой. А во втором случае он и сам должен понимать, что едва не заставил вас поседеть, и если в ответ на ваше встревоженное: почему ты не брал трубку? — он ответит раздраженно или удивленно, он будет не прав. Он должен объяснится и если в том была его вина, а не форс-мажор, попросить извинения, что заставил вас так переживать. Если же он огрызается, он дает вам понять, что это — не ваше дело. И вы понимаете, что он хочет увеличить дистанцию с близкой на достаточно дальнюю. Это передел уровня близости. Причем передел односторонний и довольно грубый. Военный переворот.

В задаче — уровень близости пока не установлен: парень стремится объявить девушку своей женой, а их близость видит максимальной, а девушка ускользает и уклоняется. В ответ на его предложения она отвечает согласием, она рада, что парень и ее мама называют друг друга тещей и зятем, она съездила на предсвадебные смотрины к его родителям, она приняла от него дорогой подарок, она съехалась жить с ним, она делает вид, что согласна на свадьбу, но она хочет отвоевать довольно большой кусок личного пространства и свободы. Тот кусок, который парня не устраивает. Он не готов считать женой свободную девушку.

То есть конфликт — это не то, что она не слышала звонков, а то, что она считает его претензии неправомерными, защищает свое право на такую свободу. Она считает себя в праве гулять с кем хочет и не отвечать подолгу. Она считает его потребность в контроле чрезмерной.

Это ее дело, в общем-то, она может выбирать тот тип отношений, который ей подходит, любую степень свободы, но с одним правилом.

Ее партнера это должно устраивать. Она должна искать себе партнера, который не под давлением и не вследствие обмана, а сам и спонтанно, примет удобную ей модель отношений. Медленное сближение, большое количество личного пространства для обоих, свобода дружеских связей и других контактов. Многих мужчин такая модель устроит, но только не этого.

Этот дает понять прямо, что ему нужно от отношений. Но автор истории хочет переделать его и приучить как котенка к лотку.

Так возникает конфликт. Он переживал, что она долго не брала трубку и не предупредила его, и теперь обижен, что она считает это — ерундой, а значит намерена вести так себя и дальше. Его отодвигают на удобную ей дистанцию, присвоив все его шаги и вложения.

Вам должно быть очевидно, что парень подставился из-за своего штурманства, и теперь попал в глупое положение.

Кажется, что чего бы он ни сказал девушке, это будет баг, Училка, новый Штурман или скулящая Попрошайка. Захочет высмеять ее, будет Кривляка. А выгнать ее будет косяком, поскольку ее несогласие с уровнем близости — это не преступление. Для нее все действительно произошло слишком быстро и она пока не считает его мужем. У него почти нет ходов, поэтому эта задача сложна. Я и не думала, что комментаторы так смело кинуться придумывать варианты и будут повторять одно и то же. Я рассчитывала, что смельчаков будет меньше и они будут внимательней, не будут поторять друг за другом ошибки.

Я хотела увидеть рассуждение о том, как делится поле конфликта и чего не хватает парню для преимущества. Определив это, можно было бы подумать и о ходах.

Вы же выдумывали новые и новые щипцы.

Щипцы плохи тем, что парень еще больше сливается, показывает себя зависимым, слабым, а девушка оказывается все более и более правой, потому что не сделала ничего особенного, а получила истерику.

Отнять у нее подаренный айфон, предложение жениться и потребовать заплатить за квартиру — это не только слив, но и косяки.

Обзвонить ее родственников, как предложили особо одаренные, это и вовсе шок-слив и косяк в областном масштабе.

Вы бы хотели, чтобы ваш МЧ или МД звонили вашей маме в случае любой мелкой проблемы? А позорились и позорили вас перед вашими друзьями?

От такого человека надо дистанцироваться сразу на расстояние светового года. Такое нельзя впускать в свою жизнь, оно неадекватно и опасно.

Сейчас расскажу несколько решений этого конфликта.

Но вы никогда не должны запоминать ответы, вы должны понять логику рассуждений, чтобы решать другие задачи.

Способов решения каждой задачи много.

В первую очередь надо понять, чего не хватает той стороне, за которую вы играете, до преимущества.

Вот парень хочет больше контроля, а девушка — больше свободы.

Он мог бы решить, что когда его СЗ станет больше, свободы девушка не захочет сама. Однако он уже сделал ей предложение, показал родителям, то есть слил свою территорию, а она свою придерживает и не отдает.

Именно в этом перекосе — проблема. В том что поторопился, в том, что он — Штурман-паровоз, решивший двигаться семимильными шагами к браку.

Но откатить назад ничего уже нельзя. Те, кто предлагали забрать обратно обещания, нарушили основной принцип поля — ход отменить нельзя.

Если вы делаете фигурой ход назад, вы не отменяете ход, вы делаете два хода туда-сюда. Мельтешите на одном месте и теряете позиции. Исключения бывают, конечно, есть редкие случаи, где это может быть тактикой, но в большинстве случаев так поступать нельзя.

Поэтому единственное что остается герою — это обстрить конфликт, не выходя из границ, и вынудить девушку либо оттолкнуть его, либо как-то иначе подставиться. В этом случае при равной СЗ она сама будет стремиться к компромиссу, а он получит преимущество и сможет озвучить условия в границах.

Многие вчера пытались шагнуть в эту сторону, но то, как именно вы шагали, показывает все ваши слабые стороны.

Больше всего вариантов: герой задает какой-то спокойный и вежливый вопрос, а девушка по его штурманскому плану кидается его оскорблять или выворачивает решето.

То есть вроде вам понятна цель — спровоцировать ее на категоричное озвучивание позиции доминирование, но вы думаете, что провокация — это просто вопрос.

На просто вопрос вы получаете просто ответ. Особенно если нападающий вы, а второй защищается. Он не будет выходить из границ, он закроется в границах.

Вообще спровоцировать того, кто уже нападает на вас, очень легко. А вот спровоцировать того, кто ссориться не хочет, сам накосячил немного и хочет все замять, очень нелегко.

И особенно нелегко сделать это в границах.

Рассказываю некоторые приемы.

Для красоты опишу приемы таких провокаций с именами известных вам хищников, хотя каждый из них пользуется всеми перечисленными приемами и еще десятками других, но фирменным приемом провокации можно условно считать один. Фирменный — это имиджевый, это тот, который органичен образу и структуре характера. Хотя все почти приемы можно адаптировать под свой стиль.

1. Провокация в стиле Ромы.

Рома очень горяч и эмоционален, он выражается экспрессивно и с нажимом. Однако тщательно фильтрует базар.

В его речи никогда нет оскорблений, хотя из-за эмоционального окраса может так показаться. В его речи много скрытых шаров, хотя выглядит это руганью.

На эмоциональном уровне это воспринимается как наезд, и многие спешат ответить в тон, но когда Рома вдруг заканчивает атаку и обиженно сообщает, что все ему ясно, человек вдруг с удивлением замечает, что накосячил и перешел границы, а Рома не сказал ему ничего плохого, а иногда даже наоборот.

Как-нибудь приведу примеры, но те, у кого есть воображение, могут представить, насколько это сильный прием.

Эмоционально говорить, но при этом очень четко держаться в границах и не задевать человека, но и не сливаться, это способ вскрыть и обострить любой конфликт, особенно если у вашего партнера границы намного хуже.

2. Провокация в стиле Никиты

Никита любит действовать мягко и говорит тихо.

В ситуации как в задаче он бы встретил приветливо, усадил, налил выпить, стал бы мирно расспрашивать, как прошла встреча, потом про подружку, про ее парней, про ситуации из прошлого, связанные с подружкой, а потом вдруг внезапно сказал бы, что ему все понятно и он шокирован новыми подробностями. И взял бы время обдумать, как к этому относиться, ведь подружка явный авторитет и пример для девушки.

Понятно, что это даст?

Если рассматривать эти приемы как военные тактики, то Рома устраивает шум и гам около границ, и когда со стороны неприятеля начинается пальба, выясняется, что шумел он на своей территории, а нападающий — другой. А Никита делает вид, что хочет заключить мир, раскуривает вместе трубку мира, а когда неприятель расслабляется, ударяет по нему.

Очень важно в этом два момента. Вопросы не должны быть допросом, это должна быть именно располагающая беседа. Иначе никакого решета не откроется и ничего лишнего партнер не скажет. И второй момент. Вердикт должен прозвучать резко и неожиданно, это позволяет выбить человека из колеи и поселить в нем растерянность и неуверенность в собственной правоте.

3. Провокация в стиле Тараса

Фирменный прием Тараса — недоумение. Распахнутые глаза и разрыв шаблона (как будто этот шаблон был).

Как? Почему? Не слышала звонков? Полчаса? И потом не перезвонила? И сейчас не понимаешь, что такого? Действительно не понимаешь? Правда?

С военной тактикой это не сравнить, но можно сравнить с дипломатической.

Если в переговорах вы искренне не понимаете, как партнер может такое вам предлагать или отказываться от вашего предложения, он либо начинает сомневаться в своей адекватности, либо решает, что у вас в голове все устроено особым образом. И если он хочет продолжать с вами сотрудничество (а в задаче — равная СЗ, а не меньшая), он пытается вам объяснить, доказать, донести, убедить, и вы получаете преимущество.

Получить преимущество — это сделать так, чтобы не с вашей стороны был запрос на решение конфликта, а с другой стороны.

Это не решит конфликт, но это даст вам возможность управлять конфликтом и решить его в свою пользу.

Что-то стало понятней?

Попробуйте обсудить, на чем построены описанные приемы. И чего именно вам не хватает для решения задач с применением логики нерыб?

Я еще буду пытаться давать такие задачи. И вы должны если не решить, то хотя бы примерно обрисовать область, где лежит решение.

Но вы не должны описывать откровенные косяки и сливы. Друзья, как так? Если ваше решение хуже, чем простая скалка, это очень плохое решение.

А изуверские щипцы и кислые щи, растянутые по времени на дни и недели, это во много раз хуже. Скалка немножко опустит вашу СЗ, но вы помиритесь и сможете подрастить ее потом. А киснуть неделями — это каждый день опускать свою СЗ и отмораживать партнера и себя.

Источник: Эволюция

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