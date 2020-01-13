День российской печати: журналистика как «приводной ремень исполнительной власти»?

По случаю Дня российской печати премьер-министр Дмитрий Медведев вручил премии правительства РФ в области средств массовой информации за 2019 год, сообщают в понедельник СМИ. Премий традиционно десять, каждая в размере миллиона рублей.

Согласно условиям конкурса, одна из наград вручается по личному выбору главы правительства. Ее удостоен экс-министр культуры России, ведущий телепрограмм Михаил Швыдкой.

День российской печати отмечается 13 января, начиная с 1992 года. Дата праздника увязана с выпуском первой российской печатной газеты «Ведомости…» (к одноимённому современному изданию не имеет никакого отношения), основанной указом Петра Великого в 1703 году. Ранее «День советской печати » приходился на 5 мая и был приурочен к выходу первого номера большевистской «Правды».

В соответствии с Индексом свободы прессы, опубликованным в 2019 году международной неправительственной организацией «Репортёры без границ», Россия занимает 149-е место из 180 возможных, опустившись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Среди тех, кого России удалось обойти в этом рейтинге – Туркменистан и Северная Корея.

Российская журналистика «в очевидном морально-профессиональном упадке»

Тележурналист, заведующий кафедрой журналистики Института Массмедиа РГГУ профессор Николай Сванидзе считает, что День российской печати такой же профессиональный праздник, как «День механизатора или сантехника». На его взгляд, это выглядит достаточно смешно, хотя для желающих все равно остается поводом поднять бокал вина.

«Притом, что журналистика в России сейчас находится, конечно, в очень странном состоянии, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Большая ее часть, так или иначе, связана с государством. Она в очевидном морально-профессиональном упадке. Потому что превратилась в пропаганду. Те, кто не желает быть пропагандистами, как правило, работают не в госмедиа и уж точно не на телевидении. У меня в этом смысле судьба нехарактерная, отдельная. Я работаю на госканале, но занимаюсь проблематикой, которая позволяет мне оставаться самим собой».

Однако вообще подавляющее большинство российских журналистов работают в государственных или аффилированных с государством СМИ, констатировал Николай Сванидзе. Поэтому, по его мнению, всем им приходится чем-то жертвовать: «Они либо вынуждены врать, либо не верят в то, что сами говорят. В любом случае, это пропаганда, а не журналистика. И потом придется сильно потрудиться, чтобы защитить честь своего профессионального мундира. Я об этом, кстати, говорю как преподаватель и тем, кто приходит учиться журналистике. Молодые люди – в основном, это девушки, у журналистики сегодня преимущественно женское лицо – должны знать, что очень многим из них, вероятно, впоследствии будет сложно смотреть на себя в зеркало».

Профессор также убежден, что журналистику в России категорически нельзя назвать «четвертой властью». По его словам, она скорее «приводной ремень исполнительной власти». «Правда, у нас нет не только четвертой власти, но и второй и третьей, – уточнил он. – В государстве (сегодняшнего образца) только одна власть: первая, она же и последняя. Это президентская вертикаль. Все остальные так называемые ветви власти – они пристегнуты к ней, в том числе это касается и СМИ».

По оценке Николая Сванидзе, с местной прессой в стране все обстоит еще хуже. С его точки зрения, в крупных городах журналистам все-таки проще выжить: «Так, всегда можно, если не везет с одним начальством, пойти к другому. В регионах с этим куда сложнее. Там и СМИ меньше, и сохранить свою принципиальность еще сложнее, чем в центре. Поэтому те коллеги, которые пытаются выдерживать независимую линию в регионах, вызывают у меня огромное уважение и удивление. Да, они нередко преследуются, но то же самое можно сказать и про всех российских журналистов». Вообще, это профессия в России стала очень опасной, заключил медиаэксперт.

Инцидент с Голуновым – «отнюдь не единственный случай «наезда» на журналистов»

Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» сообщил, что к концу января будет подготовлен очередной годовой отчет о положении средств массовой информации в России. Также он отметил, что по сравнению с 2018 годом ситуация со свободой слова в стране практические не изменилась. «Были перемены в практике применения свободы слова. Власти понадобились более репрессивные меры для “обуздания населения”, и, соответственно, эти меры были применены к средствам массовой информации, но не могу сказать, чтобы это было заметным изменением общего положения дел», – считает Симонов.

Упомянув летний эпизод с кампанией в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого пытались обвинить в хранении наркотиков, президент Фонда защиты гласности с удовлетворением заметил, что некая цеховая солидарность все-таки существует, и желание отстоять чувство собственного достоинства в российском сообществе пока еще живо. «Острый и резкий ответ общественности на то, что пытались сделать с Голуновым, на самом деле очень радует. Но это было единичным явлением, и я не припомню, чтобы оно каким-то образом где-нибудь повторилось. Хотя наша база данных свидетельствует о том, что это отнюдь не единственный случай “наезда” на журналистов, только происходили они не в Москве, и, соответственно, не вызвали такого резонанса», – подчеркнул собеседник «Голоса Америки».

Алексей Симонов также напомнил, что в декабре Ивану Голунову была вручена премия «Камертон» имени Анны Политковской.

Четыре года назад Фонд защиты гласности был включен Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов». «Я, честно говоря, не думал, что это скажется на нашей деятельности до такой степени, – признается Симонов. – Но на сегодняшний день фонд находится на грани закрытия в связи с тем, что ему не на что жить. Вначале нас объявили “иностранными агентами”, и тем самым сильно ограничили возможность общения с нами и оказания нам помощи со стороны российских организаций. Затем было сделано усилие по выведению из страны иностранных организаций, способных помогать общественным объединениям и инициативам в России. Таким образом, наша финансовая база сильно сократилась».

В настоящее время у Фонда защиты гласности остался всего один грант, который поддерживает, по словам Алексея Симонова «уникальную базу данных».

«Защита свободы слова должна пониматься как защита всех, кто высказывается в публичном пространстве»

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг на протяжении многих лет был издателем и главным редактором региональной общественной газеты «Псковская губерния». Он поделился следующими своими наблюдениями: «За последние два-три года официальные издания, имеющие регистрацию в Роскомнадзоре, окончательно и бесповоротно утратили монополию на свободу слова и свободу СМИ в России. Вне зависимости от их политической ориентации, они проиграли соревнование социальным сетям, мессенджерам, telegram-каналам, каналу Youtube, то есть всем направлениям прямого распространения информации, которые стали возможны благодаря техническому прогрессу и развитию средств массовой коммуникации».

В этой связи Шлосберг делает вывод, который может показаться парадоксальным: «Сегодня в России нет проблемы со свободой слова. Эта проблема решена развитием технических возможностей коммуникации человека с окружающей средой. Но у нас обостряется проблема свободы действий организаций, которые вынужденно или добровольно оказались в юридической зависимости от Роскомнадзора как органа регулирующего оборот информации и действия СМИ на территории России».

Вследствие этого, как отмечает Лев Шлосберг, все традиционные российские СМИ испытывают кризис донесения до своего пользователя не подцензурной информации. «В ситуации, когда правдивая информация может стоить нескольких лет лишения свободы журналисту, либо руководителю средств массовой информации, желающих рисковать свободой, безопасностью и имуществом очень мало. Поэтому репрессивная государственная политика сделала абсолютное большинство российских СМИ неконкурентоспособными по сравнению с частными медиа».

Сейчас защита свободы слова должна пониматься в России как защита всех людей, кто высказывается в публичном пространстве, резюмировал политик.

Виктор Владимиров Подписка

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