Помпео: США ввели санкции против молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка

Соединенные Штаты включили в санкционный список бывшего молдавского чиновника и олигарха Владимира Плахотнюка в связи с его причастностью к «значительной коррупции», заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео. По словам госсекретаря, Плахотнюк, занимая государственную должность, «был вовлечен в коррумпированные действия, которые подрывали правопорядок и ставили под серьезную угрозу независимость демократических институтов в Молдове».

Как отмечается в заявлении Помпео, в соответствии с американским законодательством, внесение иностранного официального лица в санкционный список в связи с коррупцией означает, что указанное лицо и его ближайшие родственники не имеют права получить американскую визу. Помимо самого Плахотнюка, под санкции попали его супруга Оксана Килдеску, совершеннолетний сын Тимофей Плахотнюк и несовершеннолетний ребенок.

«Данное решение явственно демонстрирует, что Соединенные Штаты не терпят коррупцию и поддерживают народ Молдовы в борьбе с ней, – подчеркнул Помпео. – Госдепартамент продолжит использовать эти меры для поощрения привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и по всему миру».

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