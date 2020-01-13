Помпео: США ввели санкции против молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка

Соединенные Штаты включили в санкционный список бывшего молдавского чиновника и олигарха Владимира Плахотнюка в связи с его причастностью к «значительной коррупции», заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео. По словам госсекретаря, Плахотнюк, занимая государственную должность, «был вовлечен в коррумпированные действия, которые подрывали правопорядок и ставили под серьезную угрозу независимость демократических институтов в Молдове».
Как отмечается в заявлении Помпео, в соответствии с американским законодательством, внесение иностранного официального лица в санкционный список в связи с коррупцией означает, что указанное лицо и его ближайшие родственники не имеют права получить американскую визу. Помимо самого Плахотнюка, под санкции попали его супруга Оксана Килдеску, совершеннолетний сын Тимофей Плахотнюк и несовершеннолетний ребенок.
«Данное решение явственно демонстрирует, что Соединенные Штаты не терпят коррупцию и поддерживают народ Молдовы в борьбе с ней, – подчеркнул Помпео. – Госдепартамент продолжит использовать эти меры для поощрения привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и по всему миру».
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В «Столото» заявили о том, что все обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей являются ложью, а также псообщили о подготовке иска о защите деловой репутации. Ранее московский адвокат Александр Сергеев подготовил заявление в Управление ФНС, в котором просит проверить честность розыгрыша. Он попросил проверить данные о том, что розыгрыш билетов проходил в записи, а не […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В 2017 году Трамп отругал подчиненных за пропущенный звонок от Путина / 4 января
- Рада приняла закон о противодействии рейдерству земельных участков / 5 декабря
- Путин ответил на просьбу выразить свое отношение к Зеленскому / 19 декабря
- Автоновости: Массовое ДТП в Питере устроил пьяный рецидивист. У него нашли 105 штрафов / 6 декабря
- Московский музей запретил к экспозиции несколько посвященных Путину работ современного художника / 3 декабря
- Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве / 27 декабря
- В РФ появился уникальный смартфон Nubia Z20 с двумя дисплеями / 30 декабря
- Мать участниц группы Anna Maria назначена «омбудсменом» аннексированного Крыма / 27 ноября