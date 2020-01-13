Елизавета II сделала официальное заявление в связи с «отставкой» принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что поддерживает решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл начать «новую жизнь» и их отказ от статуса старших членов королевской семьи.
«Сегодня у моей семьи состоялась очень конструктивная дискуссия по поводу будущего моего внука и его семьи. Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи», – передает ТАСС заявление королевы.
В заявлении говорится, что в королевской семье предпочли бы, чтобы принц Гарри и его супруга продолжали исполнять свои обязанности, однако понимают их желание «вести более независимую жизнь в качестве самостоятельной семьи». Королева также подчеркнула, что они остаются «ценной частью моей семьи».
Напомним, герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке.
СМИ утверждают, что решение было принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, станет ли это ударом по монархии Великобритании.
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