Обозначены сроки закладки первых российских вертолетоносцев

В Крыму на судостроительном заводе «Залив» в начале мая в честь 75-летия Победы будут заложены первые два российских универсальных десантных корабля (УДК), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«По плану вертолетоносцы должны быть заложены в начале мая в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне», – передает слова источника ТАСС.

Церемония закладки вертолетоносцев, сообщил он, состоится до 9 мая, в ней примет участие руководство Минобороны. Точная дата не известна.

Кроме того, в феврале предполагается подписание контракта на постройку кораблей между министерством обороны и заводом «Залив».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие универсальные десантные корабли будут построены в России.

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