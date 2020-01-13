Обозначены сроки закладки первых российских вертолетоносцев

13.01.2020, 20:12, Новости дня

В Крыму на судостроительном заводе «Залив» в начале мая в честь 75-летия Победы будут заложены первые два российских универсальных десантных корабля (УДК), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«По плану вертолетоносцы должны быть заложены в начале мая в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне», – передает слова источника ТАСС.

Церемония закладки вертолетоносцев, сообщил он, состоится до 9 мая, в ней примет участие руководство Минобороны. Точная дата не известна.

Кроме того, в феврале предполагается подписание контракта на постройку кораблей между министерством обороны и заводом «Залив».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие универсальные десантные корабли будут построены в России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Постпреда свердловского губернатора заподозрили в браконьерстве, но уголовное дело не возбуждают. Почему? 5 января в охотхозяйстве в Бронницком районе Подмосковья местные егери задержали двоих мужчин. Их заподозрили в незаконном отстреле косули. Задержание было снято на видео, на котором уральские СМИ без труда опознали «своего» — одним из задержанных оказался постпред свердловского губернатора в Москве Александр […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика