Мнение: Инстамамочек шокировало это видео

Сейчас можно услышать очень много тупых историй про «Яжматерей»: одни красят своих бэйбиков, другие считают себя и ребенка пупом земли, которым все должны, а третьи просто не следят за своими детьми, когда это особенно нужно.

Вот также надо было следить за своей девочкой одной мамаше на отдыхе на Канарах. Видео в сети шокировало многих:маленькая девочка прогуливалась по карнизу отеля, пока ее мама принимала душ.

Но всё обошлось – ветра в тот момент не было, ее не сдуло, а сама мама рада этому счастливому случаю. Но что будет дальше – вопрос большой. Наверное, если бы это была русская семья – то все было бы понятно. Родители и ребенок спокойно бы вернулись домой. Но семья из Финляндии, и «детские» законы там намного строже, чем наши. В таких случаях могут лишить и родительских прав.

И вот не знаешь, что и думать. По сути, винить на все 100% мать в этой истории – будет не совсем справедливо. Ведь мама – тоже человек, теперь она и в туалет должна ходить вместе с ребенком за руку? Другое дело, надо быть уверенным, что твой ребенок не навредит сам себе, пока ты принимаешь душ. Здесь уже играет роль воспитание и характер «бэйбика».

Конечно, какие-нибудь суровые мамаши заявят, что их дети играли и с молотком, и спичками, и ничего с ними не случилось. «Яжматери» заорут во все горло про права мамы как человека. А вот опека может посчитать это причиной лишить мать прав.

Я в свое время тоже давал маме прикурить. Но ничего – жив здоров, а меня у мамы никто не отбирал. Однако, сейчас двадцать первый век и права по уходу за ребенком ожесточились.

Все же будет, наверное, не справедливо отнимать ребенка у родителей за то, что ребенок слишком любопытен (или глуп). Другое дело, если в семье постоянно так относятся к мелким: равнодушно и безразлично. Тогда стоит задуматься — стоят ли родители своего ребенка или все-таки нет.

Источник: Достало

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Постпреда свердловского губернатора заподозрили в браконьерстве, но уголовное дело не возбуждают. Почему? 5 января в охотхозяйстве в Бронницком районе Подмосковья местные егери задержали двоих мужчин. Их заподозрили в незаконном отстреле косули. Задержание было снято на видео, на котором уральские СМИ без труда опознали «своего» — одним из задержанных оказался постпред свердловского губернатора в Москве Александр […]