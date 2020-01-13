Рухани одобрил внесение Пентагона в список террористических организаций

Президент Ирана Хасан Рухани 13 января одобрил внесение Пентагона и армии США в список террористических организаций. Об этом сообщило Tasnim News Agency.

Соответствующая резолюция была принята парламентом 7 января. Совет стражей конституции также одобрил документ.

Причиной внесения Пентагона в список террористических организаций стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

13 января генпрокурор Ирана заявил, что за убийство генерала Иран подаст в суд на президента США Дональда Трампа.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани».

Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Трамп 10 января заявил, что Сулеймани планировал нападения на четыре посольства США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Постпреда свердловского губернатора заподозрили в браконьерстве, но уголовное дело не возбуждают. Почему? 5 января в охотхозяйстве в Бронницком районе Подмосковья местные егери задержали двоих мужчин. Их заподозрили в незаконном отстреле косули. Задержание было снято на видео, на котором уральские СМИ без труда опознали «своего» — одним из задержанных оказался постпред свердловского губернатора в Москве Александр […]