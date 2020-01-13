Концертный директор Надежды Бабкиной назвал «тявканьем» скандальные мемуары Кадышевой

Известная отечественная исполнительница, солистка «Золотого кольца» Надежда Кадышева в мемуарах «Рок-н-ролл – это я!» нелицеприятно отозвалась о коллеге Надежде Бабкиной. Концертный директор последней Сергей Горох назвал «тявканьем» скандальную книгу, заметив, что некоторые фразы в ней «недопустимы и неэтичны».

Не так давно экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в соцсети процитировал отрывок из мемуаров Кадышевой, в котором певица называет Бабкину «бездарностью, поющей под фонограмму» и описывает произошедший когда-то между ними конфликт с рукоприкладством. В беседе с журналистами интернет-портала Daily Storm Сергей Горох высказал мнение, что выносить подобное на публику неэтично. При этом он отметил, что Бабкина, как самодостаточный и уверенный в себе человек, чья карьера сложилась успешно, а талант не подвергается сомнению, не будет реагировать на «тявканье» коллеги, потому подобные слова её вообще не заденут.



Представитель Надежды Бабкиной также категорически опроверг появлявшиеся в прессе слухи о непростых взаимоотношениях между коллегами, заметив, что они не соответствуют действительности. Сергей Горох вообще удивлён словами Кадышевой, так как ранее видел в ней только положительные черты и никогда не наблюдал конфликтов между ней и Надеждой Георгиевной.

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