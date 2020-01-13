В центре Москвы в высотке обнаружили тело мужчины на лестничной клетке

13.01.2020, 20:04, Разное

В центре Москвы в одном из жилых домов было обнаружено тело молодого мужчины. Как отметили правоохранители, местный житель скончался достаточно давно на лестничной площадке, труп забрали на экспертизу.
Инцидент произошел вчера в одном из зданий на Котельнической набережной. На лестничной клетке между 12 и 13 этажом местные жители обнаружили тело молодого человека, после чего обратились в полицию. Прибывшие на место работники ведомства забрали тело мужчины на экспертизу, отметив, что визуально были обнаружены, предположительно, гнилостные изменения.

На данный момент по факту произошедшего начато расследование, детали которого станут известны позже. Тело мужчины направили экспертам, чтобы установить точную причину гибели.



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