Отдых супермоделей: Кайя Гербер и Синди Кроуфорд проводят время в Майами

13.01.2020, 19:58, Разное

В конце прошлого года бойфренд Кайи Гербер актер Пит Дэвидсон пообещал лечь в рехаб, чтобы окончательно попрощаться с пагубными зависимостями и психологическими проблемами, которые следовали за ним со скандальным шлейфом. С тех пор на горизонте Кайи ее возлюбленного видно не было, вместо этого она сосредоточилась на работе и времени с близкими. Вчера в Майами у Кайи выдался продуктивный день: утром она отдохнула с друзьями на пляже, предоставляя папарацци возможность увидеть ее со всех лучших сторон, после — съездила в студию, где снялась в новой рекламной кампании, а завершила день — ужином с мамой Синди Кроуфорд, которая, как известно, ее главный тыл в вопросах личной и профессиональной жизни.

Кайя Гербер на пляже МайамиКайя Гербер и Синди КроуфордСинди КроуфордКайя ГерберЕще в начале карьеры Кайи, которая стартовала, когда той было всего 10 лет, Синди рассказывала, что полностью поддерживает желание дочери стать моделью.  В 10 лет Кайя стала лицом детской линии Young Versace, в 13 подписала контракт с модельным агентством, в 14 снялась в рекламе коллекции солнцезащитных очков Miu Miu Scenique… Сейчас увидеть ее можно на главных показах мировых столиц моды, а посотрудничать за это время она успела едва ли ни с большим количество дизайнеров, чем сама Синди за свою долгую карьеру. 

Нет ни одного 12-летнего ребенка, который бы не знал, как сделать отличное селфи и хорошо его отретушировать. Поэтому, когда люди говорили мне: «Как ты могла позволить Кайе начать сниматься?», я говорила, что сейчас этим занимаются все,

— рассказывала Синди в интервью.



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