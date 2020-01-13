США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка и его семьи

Государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и членов его семьи.
Vladimir Plahotniuc's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2020
В заявлении Помпео говорится, что «Плахотнюк был замешан в коррупционной деятельности, которая подрывала верховенство закона и негативно сказывалась на деятельности демократических институтов в Молдавии».
Летом 2019 года Владимир Плахотнюк был вынужден бежать из Молдавии после того, как при поддержке России, ЕС и США олигарх и его Демократическая партия были отстранены от власти.
В Молдавии его обвиняют в многочисленных актах коррупции, на его арест выдан ордер. В России против него возбуждено три уголовных дела (попытке организовать заказное убийство, выводе из страны 37 млрд рублей и наркотрафике).
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