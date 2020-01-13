Трамп: неважно, имела ли место непосредственная угроза со стороны Сулеймани

Президент США Дональд Трамп в понедельник высказался в поддержку своего решения устранить иранского генерала Касема Сулеймани, вновь заявив, что последний представлял непосредственную угрозу для США, но при этом отметил, что это не столь важно, учитывая прошлую деятельность Сулеймани.

«СМИ фейковых новостей и их партнеры-демократы прилагают все усилия, чтобы определить, была ли «выдающейся» угроза атаки со стороны террориста Сулеймани, и было ли единство мнений по этому вопросу в моей команде, – написал Трамп в «Твиттере». – Ответ на оба вопроса – решительное “да”, но на самом деле это не имеет особого значения в силу его чудовищного прошлого».

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