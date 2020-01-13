Ротенберг проиграл иск против скандинавских банков в Финляндии

Российский бизнесмен Борис Ротенберг, попавший под американские санкции из-за конфликта в Украине в силу тесных связей с российским президентом Владимиром Путиным, в понедельник проиграл иск к четырем скандинавским банкам в финском суде.

«Окружной суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга по поводу права на банковские услуги и ущерба от дискриминации», – говорится в заявлении суда.

Ротенберг, также имеющий финское гражданство, подал иск против банков Nordea, Danske Bank, Handelsbanken и OP Bank в связи с тем, что они не позволяли ему проводить платежи, обвинив их в нарушении его права на равенство обслуживания в качестве гражданина ЕС.

По мнению суда, Ротенберг не сумел доказать, что он проживает в Европейской экономической зоне и имеет право на базовое банковское обслуживание в Финляндии.

Суд также счел, что опасения банков по поводу значительных финансовых рисков, связанных с транзакциями Ротенберга, не были безосновательными. Ротенберг не попал под санкции Евросоюза в связи с ролью России в Украине, однако европейские банки обязаны соблюдать американский санкционный режим, чтобы вести дела с американскими банками.

Суд обязал Ротенберга покрыть судебные издержки банков в размере около 530 000 евро.

«Заключение суда соответствует точке зрения Handelsbanken на данный вопрос, и мы довольны результатом», – заявил банк Handelsbanken в комментарии, направленном агентству Reuters по электронной почте.

Банк ОР заявил, что изучает решение суда, и воздержался от комментариев. Получить комментарии от других банков пока не удалось.

Российские олигархи и компании уже не раз пытались оспорить санкции в разных судах. Так, в прошлом году магнат Олег Дерипаска подал иск в США об отмене введенных против него санкций.

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