Мнения: Польша мечтает ограбить Россию

Варшава вновь совершила демонстративно антироссийскую выходку. Польский сейм принял заявление, согласно которому СССР и нацистская Германия несут одинаковую ответственность за развязывание Второй Мировой войны. А польские политики устроили настоящую истерику по поводу высказываний Владимира Путина об «антисемитской свинье» (такими словами глава российского государства охарактеризовал довоенного главу МИД Польши).

Варшава вновь совершила демонстративно антироссийскую выходку. Польский сейм принял заявление, согласно которому СССР и нацистская Германия несут одинаковую ответственность за развязывание Второй Мировой войны. А польские политики устроили настоящую истерику по поводу высказываний Владимира Путина об «антисемитской свинье» (такими словами глава российского государства охарактеризовал довоенного главу МИД Польши).

Это не первый подобный демарш со стороны польских властей. Мы помним и про снос советских военных мемориалов, и про вандализм по отношению к могилам советских воинов. Теперь же звучат слова не только о приравнивании Сталина к Гитлеру. «Советским мифом» объявляется даже спасение Кракова Красной армией! Мол, история о том, как несколько групп советских разведчиков сорвали планы гитлеровцев взорвать важнейшие исторические здания Кракова — всего лишь «сталинская пропаганда».

Польша ведет грандиозную историческую битву сразу на нескольких фронтах. Против Германии — требуя от нее новых репараций по итогам Второй Мировой и утверждая, что «старые не считаются». Против Украины — в связи с героизацией Киевом бойцов ОУН и УПА, безжалостно уничтожавших поляков. Против Израиля, где солидарны в том, что довоенные польские власти помогали осуществлять Холокост. И, наконец, против РФ как непосредственной наследницы СССР. Главный объект исторической атаки — пакт Молотова — Риббетропа и секретные протоколы к нему. Главный упрек — договоренность Москвы и Берлина о разделе и уничтожении Польши.

Смешно и говорить о том, насколько велика реальная разница между нацистской Германией и СССР. Особенно в том, что касается Польши. Немецкая пропаганда изображала поляков «недочеловеками». Советская — лучшими друзьями СССР. Нацисты вывешивали таблички «полякам и собакам вход запрещен». Советские люди влюблялись в польских актрис. Немецкие войска разрушали польские города. Советские — спасали от разрушения. Нацистская Германия уничтожила польское государство, а Сталин воссоздал его заново. При определении послевоенных границ Польше достались огромные территории, раньше принадлежавшие другим странам — части Западной Пруссии, Силезии и Померании, Подляшье, Данциг (сегодня Гданьск) и Штеттин (сегодня Щецин). Не говоря уж о Бреслау (сегодня Вроцлав, который считается жемчужиной Польши).

Никто не спорит, что поляки оказались одними из главных жертв Второй Мировой войны. И что Сталин воспользовался моментом, чтобы вернуть отошедшие в свое время к Польше исконно русские земли. Странно другое — польские власти требуют исторического покаяния и репараций от других, но сами не желают ни каяться, ни платить. Ни за участие своего государства в разделе Чехословакии. Ни за пакт Пилсудского — Гитлера (того самого Пилсудского, что считается одним из героев Польши и похоронен в пантеоне ее выдающихся лидеров). Ни за ультиматум Литве. Ни за соучастие многих поляков в геноциде евреев. Достаточно вспомнить массовое убийство в деревеньке Едвабне в июле 1941 года, когда сотни евреев были сожжены заживо местными польскими жителями.

Польша пытается выглядеть только жертвой — но отказывается признавать, что сама в это время пыталась быть хищником. По крайней мере — «гиеной Европы», как назвал ее в свое время Черчилль. Просто эта гиена была съедена куда более жестоким зверем тогдашней европейской политики — Гитлером. А Сталин подобрал то, что за ним осталось.

Красная Армия освободила поляков от рабства и уничтожения. Но не все поляки, похоже, до сих пор выдавили из себя рабство.

Конечно, каждое государство имеет право на собственную — даже весьма циничную — трактовку истории. Но почему Польша столь агрессивна в навязывании своих исторических представлений (причем настолько, что за их отрицание там даже собираются сажать в тюрьму)? Почему при этом используется прямая ложь, передергивание и дешевая пропаганда? И почему эта агрессия больше всего связана с историческими моментами, имеющими прямое отношение к России?

Причин, как видится, две.

Во-первых, комплекс неполноценности. Несколько сотен лет назад Польша была европейской державой первого ряда. Наравне соперничала с Иваном Грозным. Завоевывала Москву. Однако затем она несколько раз подвергалась разделу и уничтожению (не без участия России, стоит признать). Сегодня польский президент униженно склоняется перед президентом США. Все это не могло не оставить тяжелый след в польской национальной памяти. И сегодня, когда Польша живет столь безопасно и богато, как не жила никогда, она отыгрывается за прошлые поражения. В том числе — пытаясь унизить Россию.

Но есть и более прагматическая причина. Германия, как известно, за нападение на Польшу заплатила не только политически, но и вполне живыми деньгами. Если весь мир воспримет польскую точку зрения на историю — о том, что СССР наравне с Германией несет ответственность за развязывание войны — то логично встанет вопрос и о репарациях от России. Иначе говоря, Польша мечтает не только унизить Россию, но и ограбить ее.

Что ж, напомним Польше то, что она стремится забыть, переписывая историю. При освобождении Польши погибло свыше шестисот тысяч советских солдат. Если бы каждый из них остался жив — сегодня население РФ было бы больше на несколько миллионов человек. Верните нам живыми погибших за Польшу воинов. Тогда вам точно не придется утруждать себя разрушением памятников над их могилами.

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