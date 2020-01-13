США ввели санкции против экс-лидера Демпартии Молдовы Плахотнюка

США ввели персональные санкции против бывшего лидер Демократической партии Молдовы, бизнесмена Владимира Плахотнюка. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном 13 января на сайте Госдепартамента.

Помпео сообщил, что Плахотнюка включили в санкционный список «из-за его причастности к значительной коррупции».

«Находясь в официальном статусе, Плахотнюк был замешан в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и наносили серьезный ущерб независимости демократических институтов в Молдове», – написал он.

Теперь Плахотнюк, его жена и дети не смогут получить визы в США.

«Сегодняшние действия дают сильный сигнал, что США не терпят коррупцию и поддерживают народ Молдовы в борьбе с ней. Госдепартамент будет и впредь использовать эти полномочия для поощрения ответственности за коррупционеров в этом регионе и во всем мире», – заявил Помпео.

14 июня 2019 года Демократическая партия Молдовы отказалась от власти, а правительство Павла Филипа ушло в отставку в полном составе. Плахотнюк заявил 24 июня, что уходит с поста председателя Демпартии и не будет баллотироваться на партийные должности на ближайшем съезде.

15 июня в Демократической партии сообщили, что Плахотнюк покинул страну – уехал к семье, но намерен вернуться через несколько дней. Куда именно он улетел, в политсиле не уточнили. Плахотнюк сообщил о планах вернуться в Молдову и бороться в оппозиции, чтобы «вернуть стране стабильность». 29 октября его объявили в розыск.

После того как ряд политиков уехали из Молдовы, тогдашний премьер-министр Майя Санду заявила, что возвращения тех представителей власти, которые попытаются сбежать, будут добиваться путем экстрадиции.

По данным СМИ, Плахотнюк может находиться в Великобритании или в США. Посол Соединенных Штатов в Молдове Дерек Хоган заявил, что его страна может выдать Плахотнюка, если поступит такой запрос. Вместе с тем посол отметил, что ему неизвестно местонахождение политика.

Как сообщало «Радио Свобода», Плахотнюк является одним из богатейших людей Молдовы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рабочие засыпали яму грязным снегом, утрамбовали лопатами – и разошлись. Дорожные рабочие в Советском районе Самары «починили» канаву с помощью грязного снега. На сильное повреждение полотна местные жители писали жалобы в течение несколько месяцев. Возмущенные самарцы отмечают, что яма велика, при этом рядом нет ни одного фонаря. большая яма и ни одного фонаря. «Сегодня эту […]