Мнение: Рекомендация

МИД рекомендовал «Аэрофлоту» летать в Тегеран только в светлое время суток, после того как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing. Для систем ПВО не важно, когда пролетает самолет, но темнота увеличивает риск ошибки.

В переводе на русский это звучит примерно так: "мы, конечно, партнеры и даже иногда союзники, но от психических все-таки лучше подальше".

Рекомендация, кстати, выглядит донельзя глупо. В МИДе, видимо, полагают, что иранский зенитчик — это что-то вроде средневекового пожарного, сидящего на пожарной каланче и приложив руку козырьком к зоркому глазу, оглядывающего подведомственную территорию — а как где дым заметит? Понятно, что ночью следить за небом в таком режиме сложнее.

Впрочем, может, МИД и правда, что-то знает. Может, именно так они службу и несут…

Источник: Эль Мюрид

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