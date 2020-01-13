В Закарпатской области задержали мужчину с опием на 2 млн грн

В Закарпатской области задержали мужчину, у которого изъяли опий на 2 млн грн. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции.

По данным следствия, житель села Нововоронцовка Днепропетровской области организовал сеть сбыта концентрированного опия между областями и входит в межрегиональную преступную группировку, которая занимается распространением наркотиков на территории Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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