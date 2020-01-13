Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани

Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом 13 января сообщил в Тегеране чиновникам генпрокурор Ирана Ибрагим Раиси, информирует агентство Fars.

По его словам, Иран обратится в международные суды с жалобой, что Трамп нарушил все международные законы.

«Жалоба будет подана, пока он у власти в качестве президента США и после этого. Этот вопрос будет решен. Мы не оставим его в покое. Он должен предстать перед международным трибуналом», – заявил Раиси.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани».

Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Трамп 10 января заявил, что Сулеймани планировал нападения на четыре посольства США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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