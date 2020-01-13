Герцоги Сассекские хотят жить в США после окончания президентского срока Трампа

Герцоги Сассекские хотят жить в США после окончания президентского срока Дональда Трампа. Об этом рассказал телеканал Fox News.

Не так давно британские СМИ распространяли информацию о том, что Меган Маркл и её супруг принц Гарри планируют переехать в Канаду, однако истинной целью членов королевской семьи оказался Лос-Анджелес.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские рассказали о том, что собираются отказаться от некоторых возложенных на них королевских обязанностей. Супруги подчеркнули, что хотят больше времени проводить с сыном на территории Северной Америки. Однако в Сети тут же появилась информация о том, что члены королевской семьи готовились к этому шагу, начиная с лета прошлого года. Об этом говорит тот факт, что принц Гарри во время посещения премьеры мультфильма «Король Лев», которая проходила в Лондоне, говорил с генеральным директором Disney о работе своей супруги в этой сфере.

Произошло это ещё до того, как о решении герцогов Сассекских узнала общественность. Очевидно, Роберт Айгер совершенно не ожидал подобной инициативы, так как члены королевской семьи не работают. При этом есть сведения о том, что Меган Маркл всё-таки получила приглашение на пробы от генерального директора Disney.

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