Институт Нацпамяти потребовал снести «Легендарную тачанку» в Каховке

13.01.2020, 19:26, Новости дня

Украинский институт национальной памяти потребовал снести памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели» в Каховке, соответствующее письмо получил Каховский городской совет, сообщил мэр города Андрей Дяченко.

«Неутешительные новости. На днях исполком получил письмо с жестким требованием снести Легендарной тачанки. Институт национальной памяти считает, что самый масштабный памятник Херсонщины «символизирует коммунистический тоталитарный режим» (письмо в приложении) и подлежит немедленной декоммунизации», – написал градоначальник в своем Facebook.

В письме сказано, что памятники являются символикой коммунистического режима и подлежат обязательному демонтажу.

Мэр заявил, что 16 января проведет внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника и символа города. Дяченко выразил уверенность, что большинство местных жителей выступят против сноса Тачанки.

«Как мэр, также буду бороться за ее сохранение до последнего», – добавил Дяченко.

Мэр Каховки пояснил, что за требование сноса памятников ответственен руководитель Института национальной памяти Антон Дробович, который был назначен президентом Владимиром Зеленским и партией «Слуга народа».

Дьяченко заявил, что готовит обращение к президенту Украины, губернатору Юрию Гусеву и нардепу Владимиру Иванову.

В конце октября в Одессе снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову. Сообщалось, что вместо барельефа Жукову на стене Одесского областного военкомата установят мемориальную доску погибшим украинским военным в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему русская Одесса сдалась украинским националистам.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинский институт национальной памяти потребовал снести памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели» в Каховке, соответствующее письмо получил Каховский городской совет, сообщил мэр города Андрей Дяченко. «Неутешительные новости. На днях исполком получил письмо с жестким требованием снести Легендарной тачанки. Институт национальной памяти считает, что самый масштабный памятник Херсонщины «символизирует коммунистический тоталитарный режим» (письмо в приложении) […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика