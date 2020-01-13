Россия собралась ограничить экспорт зерна

Минсельхоз сообщил о подготовке проекта постановления правительства о введении ограничения на количество экспортируемого из РФ зерна.
Проект называется «О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза», передает РИА «Новости».
По плану, правовой акт должен вступить в силу в январе 2020 года, но при этом текст проекта до сих пор не опубликован.
В декабре президент Владимир Путин заявил, что РФ по итогам 2019 года выйдет на урожай зерна в 121 млн тонн.
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