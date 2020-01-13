В Петербурге пьяный мужчина устроил беспорядочную стрельбу на улице

В Санкт-Петербурге житель устроил стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. Инцидент произошел на проспекте Большевиков, а местный житель оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел сегодня утром, рассказали в полицию местные жители. Подозреваемый 34 лет был задержан полицией, на тот момент он находился в пьяном состоянии, стрельбу открыл в беспорядочном порядке по прохожим.

Правоохранители решили задержать дебошира, в результате стрельбы никто не пострадал. Мотивы преступления, совершенного местным жителем, устанавливаются. Подробности произошедшего станут известны позже.

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Последнее: В Санкт-Петербурге житель устроил стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. Инцидент произошел на проспекте Большевиков, а местный житель оказался в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел сегодня утром, рассказали в полицию местные жители. Подозреваемый 34 лет был задержан полицией, на тот момент он находился в пьяном состоянии, стрельбу открыл в беспорядочном порядке по прохожим. Правоохранители решили […]