Российской сборной на чемпионате по кибатлетике в Швейцарии прогнозируют высокие позиции

Российская команда планирует занять на чемпионате по кибатлетике, который пройдет в этом году в Швейцарии, высокие позиции. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил организатор российской команды Андрей Давидюк, комментируя поручение Владимира Путина обеспечить участие представителей РФ на соревнованиях «Cybathlon-2020» и провести в РФ чемпионат «Cybathlon-2024».

«Мировые соревнования проходят раз в четыре года. Очередное первенство должно пройти в Цюрихе через два месяца. Оно будет проводиться во второй раз в истории. До этого было в 2016 году. Приедут представители порядка 30 стран. РФ участвует во второй раз. В 2024 году мы планируем мировое первенство уже у себя – в Москве», – рассказал организатор российской команды, председатель правления Союза разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации «Кибатлетика» Андрей Давидюк.

«Наша команда будет представлена в пяти дисциплинах: забег спортсменов с протезами нижних конечностей, соревнования людей с протезами рук, соревнования между спортсменами, подключенными к нейрокомпьютерным интерфейсам, забег в экзоскелете, гонки на инвалидных колясках с электроприводом. Из них можно выделить как самое яркое соревнование нейроинтерфейс (или интерфейс «мозг-компьютер»). Игроки участвуют в нем в виде компьютерных аватаров с помощью гарнитуры, шлема, который надевается на голову», – отметил он.

«За последние четыре года мы провели в 10 субъектах РФ мероприятия по популяризации такого подхода. В итоге в каждом регионе появилось заметно больше людей, желающих участвовать в таких состязаниях», – рассказал Давидюк.

Как напоминает ТАСС, кибатлетика – это комплекс мероприятий, способствующих переходу людей с ограниченными возможностями к полноценной жизни с использованием современных технических средств реабилитации.

Как сказано на сайте самой «Кибатлетики», эта организация была создана в августе 2016 году — тогда в Москве состоялось первое соревнование среди пользователей протезов рук. Это событие стало своеобразной тренировкой перед первым международным соревнованием людей-киборгов — Cybathlon, которое прошло в октябре в Цюрихе.

В понедельник президент Владимир Путин поручил правительству представить уже к 1 марта предложения по подготовке и проведению международного чемпионата по кибатлетике «Cybathlon-2024». Также правительству надлежит «рассмотреть вопрос о финансовом обеспечении» участия представителей РФ в соревнованиях по кибатлетике «Cybathlon-2020» (Швейцария)».

«Кибатлетика – это о том, как удобнее построить свою жить людям с инвалидностью, это про удобство перемещений, путешествий. За счет развития технологий, средств реабилитации все больше людей с инвалидностью вовлекается переходит к активному образу жизни», – отметил Давидюк. В РФ на государственном уровне теперь возник очень важный тренд – идет поддержка, популяризация инклюзивного образования и вообще инклюзивных подходов, люди с инвалидностью больше не должны чувствовать ограничений. Например, реализуются такие программы, как «Доступная среда», – отметил он.

«В целом, окружающее пространство в нашей стране становится более удобным для людей с инвалидностью. Причем, не только в физическом плане – все меньше физических барьеров, неровных дорог, лестниц, но и с точки зрения социальной составляющей. Люди с инвалидностью активнее вовлекаются в общественную работу, в деловую активность, в коммуникации», – перечислил эксперт.

Давидюк напомнил, что минувшей осенью у него появилась возможность рассказать Путину о чемпионатах по кибатлетике. Это произошло в конце октября на встрече президента РФ с представителями общественности в Светлогорске (Калининградская область).

«Президент тогда одобрил оба наших предложения – и поездку нашей команды в этом году в Швейцарию, и проведение чемпионата в 2024-м в России. С поддержкой такого уровня мы сможем резко расширить нашу работу и число вовлекаемых людей», – отметил он, добавив, что это косвенно поможет увеличить и спрос на технические средства реабилитации, в том числе на высокотехнологичные изделия, повысит мотивацию отечественных разработчиков выпускать все более качественные средства.

Давидюк также пообещал, что российская команда в Цюрихе будет стараться – «намереваемся занять на чемпионате высокие позиции».

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Последнее: Российская команда планирует занять на чемпионате по кибатлетике, который пройдет в этом году в Швейцарии, высокие позиции. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил организатор российской команды Андрей Давидюк, комментируя поручение Владимира Путина обеспечить участие представителей РФ на соревнованиях «Cybathlon-2020» и провести в РФ чемпионат «Cybathlon-2024». «Мировые соревнования проходят раз в четыре года. Очередное первенство должно пройти […]