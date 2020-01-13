В Ростове-на-Дону всю ночь искали несуществующих детей

13.01.2020, 19:18, Разное

В Ростове-на-Дону всю ночь искали несуществующих детей. По крайней мере, так заявляют в МВД.

По данным телеграм-канала Baza, в службу спасения позвонил неизвестный и заявил о пропаже девочки-подростка и ее маленького брата в парке «Соловьиная роща». Пока спасатели и добровольцы прочесывали район, где могли потеряться дети, в МВД проверяли их данные. Оказалось, что детей с такими данными не существует. Сейчас оперативники пытаются понять, кто звонил по номеру 112 и зачем. 



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Последнее: В Ростове-на-Дону всю ночь искали несуществующих детей. По крайней мере, так заявляют в МВД. По данным телеграм-канала Baza, в службу спасения позвонил неизвестный и заявил о пропаже девочки-подростка и ее маленького брата в парке «Соловьиная роща». Пока спасатели и добровольцы прочесывали район, где могли потеряться дети, в МВД проверяли их данные. Оказалось, что детей с […]

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