Зеленский подписал закон о поддержке «Пласта»

13.01.2020, 19:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский «О признании пластового движения и особенности государственной поддержки пластового, скаутского движения» № 385-IX. Об этом 13 января сообщила пресс-служба главы государства.

«Документ признает исторический вклад пластового движения в образование детей и молодежи, получение и становления украинской государственности и создает основы государственной политики по содействию развитию пластового, скаутского движения», – говорится в сообщении.

Закон предусматривает, что пластовое движение сможет получать материальную, информационную и консультационную поддержку. Документ также предусматривает запрет вмешательства органов государственной власти, органов местного самоуправления, их служебных и должностных лиц в деятельность пластовых скаутских общественных объединений, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

Закон «О государственном признании и поддержке «Пласта» Верховная Рада приняла 30 мая 2019 года.

4 сентября Зеленский вернул документ в парламент. Он объяснил, что подход закона не соответствует Конституции, поскольку определение «Пласта» как единственной в Украине национальной скаутской организации создает преимущества для функционирования и получения государственной поддержки.

«Пласт» призвал парламент убрать пункт о госфинансировании из закона о государственном признании и поддержке организации. 

17 декабря парламент принял закон о «Пласте» с предложениями Зеленского.

«Пласт» был создан в Украине в 1912 году. На сегодняшний день он объединяет 8 тыс. человек из 23 областей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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