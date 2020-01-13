Признание Ираном своей вины в крушении самолета МАУ все решает. Никакого международного суда не будет – юрист Василенко

Признание Ираном своей вины в крушении самолета «Международных авиалиний Украины» означает, что международного суда по этому поводу не будет, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» юрист-международник, бывший уполномоченный Украины в Международном суде ООН и экс-судья Международного уголовного трибунала Владимир Василенко.

«Признание Ираном своей вины все решает. Никакого международного суда не будет. Когда совершаются международные правонарушения или происходят события, несущие вред другой стране, все решается путем переговоров. Единственное исключение – если переговоры не дают результата, стороны могут обратиться в международный суд ООН или создать специальный арбитраж. Но крушение самолета МАУ – это отдельный случай. Его специфика – в абсолютной международно-правовой ответственности. У страны, с которой связывают нанесение ущерба, отсутствует вина. То есть трагедия, вследствие которой погибли люди, произошла в результате ошибки. Иран это признал, выразил соболезнования и готов к сотрудничеству. Дело будет исчерпано, когда Иран выплатит компенсации родственникам пассажиров и авиакомпании МАУ. Размер компенсаций Иран будет согласовывать с семьями погибших и руководством МАУ соответственно. А вообще есть международные конвенции – Варшавская от 1929 года и Монреальская от 1999 года, – определяющие размер компенсаций», – отметил юрист.

По его словам, Украинское государство в случае необходимости обязано обеспечить дипломатическую защиту семьям погибших в авиакатастрофе.

«Родственники погибших должны предъявить претензии к МАУ. Ведь именно она обязана покрывать весь нанесенный ущерб. Но в данном случае вины авиакомпании нет, поэтому тут возможны комбинации. Например, родственников не интересуют детали, и они предъявляют претензии конкретно к МАУ. Либо же они могут обращаться напрямую к иранскому правительству. Как бы там ни было, это должны делать родственники, а не Украинское государство. Ущерб же нанесен частным лицам и частной авиакомпании. МАУ в свою очередь предъявляет претензии к Ирану. И только в том случае, если иранские власти откажутся платить компенсации, а их суды одобрят это решение, – вступает государство Украина. Обеспечивая дипломатическую защиту. В таком случае уже Украина предъявляет Ирану претензии, и вопрос переходит на международный уровень. Но пока необходимости для вмешательства нашего государства нет», – резюмировал Василенко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

13 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что часть украинских специалистов возвращается домой.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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