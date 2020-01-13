Кори Букер выходит из президентской гонки

Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, афроамериканец, участвовавший в борьбе за выдвижение в президенты от Демократической партии, заявил в понедельник, что выходит из предвыборной гонки.
Недавно Букер посетовал на то, что для состава претендентов на выдвижение в президенты от Демократической партии становится все менее характерным этническое и расовое разнообразие.
После отказа Букера от участия в предвыборной борьбе среди демократов – претендентов на номинацию остается совсем немного представителей небелых групп населения.
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Последнее: Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, афроамериканец, участвовавший в борьбе за выдвижение в президенты от Демократической партии, заявил в понедельник, что выходит из предвыборной гонки. Недавно Букер посетовал на то, что для состава претендентов на выдвижение в президенты от Демократической партии становится все менее характерным этническое и расовое разнообразие. После отказа Букера от участия в […]
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