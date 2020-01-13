Раскрыта дата выхода всех моделей iPhone с 5G

Китайский инсайдер Минг-Чи Куо объявил, что новые модели смартфонов iPhone, поддерживающие сеть 5G, будут выпущены уже во второй половине нынешнего года.

В частности, данные аппараты начнут продавать в Великобритании, Корее, Японии, США и Канаде. Также рассматривается версия, что опция 5G будет отключена для тех рынков, где до сих пор не развита новая сеть связи. В том случае, если выход устройств не состоится в сентябре, то максимальная задержка их премьеры займет примерно 1 месяц.

Ранее зарубежные аналитики высказали предположение, что смартфоны iPhone с 5G не смогут завоевать достаточный спрос на рынке. В свою очередь, более распространенное появление новой сети пятого поколения состоится лишь к 2024 году.

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