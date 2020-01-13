Новый смартфон Nubia Red Magic 5G получит экран с частотой 144 Гц

Китайская марка Nubia в скором времени выпустит новый флагманский смартфон для игроманов Red Magic 5G.

В свою очередь, главным достоинством аппарата станет частота обновления кадров 144 Гц. Аппарат получит поддержку работы в сетях пятого поколения. Кроме того, аналогичные технологии в последующий период могут применить марки Samsung и OnePlus для своих новинок. Также опубликован скриншот страницы на смартфоне с настройками, где можно самостоятельно выбрать из предложенных вариантов от 60 до 144 Гц.

Пока технические параметры игрового смартфона Red Magic 5G не называются, однако эксперты прогнозируют, что здесь используют топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865. Официальный дебют смартфона состоится в первом квартале 2020 года.

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