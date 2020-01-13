В сети показали свежие фотографии Motorola Razr

Президент компании Lenovo опубликовал на своей странице в соцсети фотографии возрожденной «раскладушки» Motorola Razr.

Напомним, данный аппарат получил гибкий дисплей. В свою очередь, предложенный экземпляр является коммерческой версией смартфона. Несколько ранее уже демонстрировались снимки прототипа гаджета. На новых фотографиях можно рассмотреть не только сам смартфон, но и его упаковку.

Вместе с тем разработчики решил удивить также и формой коробки смартфона. Модель имеет треугольную форму. В свою очередь, представленные кадры подтверждают, что новый Motorola Razr готов к официальному выходу. Ранее анонсировали, что продажи гибкого смартфона начнутся во втором квартале 2020 года.

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