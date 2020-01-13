Мнение: Получив миллиарды, «Нафтогаз» озвучил новые претензии к Москве

Уровень «эффективности» управления отечественной нефтегазовой отраслью просто зашкаливает. Едва «Газпром» подписал 5-летний контракт на транзит газа с Украиной, уплатив при этом 3 миллиарда штрафа и «урегулировав» все судебные тяжбы, как «Нафтогаз» предъявил ему новые претензии, на 7 миллиардов долларов. Как же такое стало возможным?

Речь идет о крымских активах украинской газовой компании, утерянных ею при возвращении полуострова в состав Российской Федерации. При этом сумма претензий непрерывно растет. В 2015 году она оценивалась в 1,15 миллиарда долларов. В 2017 году стало уже 2,6 миллиарда. В прошлом 2019-м году – 5,2 миллиарда долларов. А с процентами общая цифра переваливает за 7 миллиардов долларов.

Причем требовать ее Киев будет даже не с «Газпрома», а со всей России как государства в целом, обратившись в Международный трибунал в Гааге. Учитывая, как складывается судебная практика в зарубежных судах в отношении разбирательств между Украиной и Россией, перспектива аховая. Остается задаться закономерным вопросом — а почему же проблема с крымскими активами так и не была урегулирована при подписании 5-летнего транзитного договора?

26 декабря 2019 года на «Репортере» вышла статья с названием «Киев не прочь раскрутить «Газпром» на новые миллиарды». Как это ни печально, мы вновь оказались правы с негативным прогнозом. В той публикации мы привели мнение российского юриста-международника Киры Сазоновой:

Если сейчас отказ от претензий будет формально зафиксирован, то можно рассчитывать на лучшее. Но в случае очень незначительного, неподробного индексирования всех обстоятельств (многое зависит от мастерства юристов) ситуация может быть непредсказуема.

Увы, именно худшее и произошло. «Как ни странно». Просто «Газпром» в очередной раз сам прогнулся перед Киевом и Европой. Вопрос о крымских активах стоял уже давно. Из-за не вполне урегулированного статуса полуострова, который был для ЕС и Незалежной «болезненным», наше «национальное достояние» просто вынесло его за скобки. Видимо, чтобы сделать партнерам приятно.

Сделали. А теперь «прилетело», но уже не «Газпрому», а всей России за действия его руководства. Если не забыли, под Новый год всех пугали «газовой войной», которая должна заморозить Незалежную и ЕС. На руках отечественного монополиста были серьезные козыри, благодаря которым можно было окончательно закрыть вопрос крымских активов, внеся их в пакетное соглашение. Не закрыли.

Теперь придется всей России отдуваться за него в откровенно политизированном Гаагском трибунале. Единственная надежда на соглашение с Украиной от 1998 года о взаимной защите инвестиций. Позиция защиты будет заключаться в том, что, раз Киев не признает Крым российским, то и компенсаций не требуется. Но практика показывает, что в ангажированных международных судах все сомнения толкуются в пользу Украины.

Следовательно, впереди у нас теперь Гаагский трибунал по крымским активам, где за «Газпром» и его топ-менеджеров будет отвечать Россия, и последующие аресты зарубежных активов.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/154535.html

Источник: Теория элит

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