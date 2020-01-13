Мнение: Получив миллиарды, «Нафтогаз» озвучил новые претензии к Москве

13.01.2020, 19:13, Разное

Уровень  «эффективности» управления отечественной нефтегазовой отраслью просто  зашкаливает. Едва «Газпром» подписал 5-летний контракт на транзит газа с  Украиной, уплатив при этом 3 миллиарда штрафа и «урегулировав» все  судебные тяжбы, как «Нафтогаз» предъявил ему новые претензии, на 7  миллиардов долларов. Как же такое стало возможным?

Речь идет о  крымских активах украинской газовой компании, утерянных ею при  возвращении полуострова в состав Российской Федерации. При этом сумма  претензий непрерывно растет. В 2015 году она оценивалась в 1,15  миллиарда долларов. В 2017 году стало уже 2,6 миллиарда. В прошлом  2019-м году – 5,2 миллиарда долларов. А с процентами общая цифра  переваливает за 7 миллиардов долларов.

Причем требовать ее Киев будет даже не с «Газпрома», а со всей  России как государства в целом, обратившись в Международный трибунал в  Гааге. Учитывая, как складывается судебная практика в зарубежных судах в  отношении разбирательств между Украиной и Россией, перспектива аховая.  Остается задаться закономерным вопросом — а почему же проблема с  крымскими активами так и не была урегулирована при подписании 5-летнего  транзитного договора?

26 декабря 2019 года на «Репортере» вышла  статья с названием «Киев не прочь раскрутить «Газпром» на новые  миллиарды». Как это ни печально, мы вновь оказались правы с негативным  прогнозом. В той публикации мы привели мнение российского юриста-международника Киры Сазоновой:

Если  сейчас отказ от претензий будет формально зафиксирован, то можно  рассчитывать на лучшее. Но в случае очень незначительного, неподробного  индексирования всех обстоятельств (многое зависит от мастерства юристов)  ситуация может быть непредсказуема.

Увы, именно худшее и  произошло. «Как ни странно». Просто «Газпром» в очередной раз сам  прогнулся перед Киевом и Европой. Вопрос о крымских активах стоял уже  давно. Из-за не вполне урегулированного статуса полуострова, который был  для ЕС и Незалежной «болезненным», наше «национальное достояние» просто  вынесло его за скобки. Видимо, чтобы сделать партнерам приятно.

Сделали.  А теперь «прилетело», но уже не «Газпрому», а всей России за действия  его руководства. Если не забыли, под Новый год всех пугали «газовой  войной», которая должна заморозить Незалежную и ЕС. На руках  отечественного монополиста были серьезные козыри, благодаря которым  можно было окончательно закрыть вопрос крымских активов, внеся их в  пакетное соглашение. Не закрыли.

Теперь придется всей России  отдуваться за него в откровенно политизированном Гаагском трибунале.  Единственная надежда на соглашение с Украиной от 1998 года о взаимной  защите инвестиций. Позиция защиты будет заключаться в том, что, раз Киев  не признает Крым российским, то и компенсаций не требуется. Но практика  показывает, что в ангажированных международных судах все сомнения  толкуются в пользу Украины.

Следовательно, впереди у нас теперь  Гаагский трибунал по крымским активам, где за «Газпром» и его  топ-менеджеров будет отвечать Россия, и последующие аресты зарубежных  активов.    

Источник https://narodreporter.livejournal.com/154535.html

Источник: Теория элит



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