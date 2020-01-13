Ярославский заявил, что урегулировал все вопросы «личного характера» с Кернесом

Украинский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что «закрыл личные вопросы» с харьковским городским головой Геннадием Кернесом. Об этом он сказал журналистам после церемонии выпуска магистров Харьковского национального университета им. Каразина, пишут «Українські новини».
Журналисты спросили его о присутствии Кернеса на новогодней вечеринке в отеле Kharkiv Palace, который принадлежит Ярославскому. Размолвка между ними началась в 2012 году из-за конфликта вокруг стадиона «Металлист», об этом писал портал iSport.
«У нас были личные вопросы друг к другу, мы их закрыли. Никаких ситуативных вещей, как журналисты поднимали эти вопросы. Это наши личные взаимоотношения, мы их закрыли и все. Не надо искать никаких черных кошек в темной комнате. Тем более что никакой ни кошки, ни мышки здесь нет», – ответил бизнесмен.
«Українські новини» отмечают, что Харьков является родным городом Ярославского и бизнесмен вложил в развитие Харьковской области около $1 млрд.
О том, что Кернес и Ярославский вместе праздновали Новый год, писала «КП в Украине».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что «закрыл личные вопросы» с харьковским городским головой Геннадием Кернесом. Об этом он сказал журналистам после церемонии выпуска магистров Харьковского национального университета им. Каразина, пишут «Українські новини». Журналисты спросили его о присутствии Кернеса на новогодней вечеринке в отеле Kharkiv Palace, который принадлежит Ярославскому. Размолвка между ними началась в 2012 году из-за […]
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