Ярославский заявил, что урегулировал все вопросы «личного характера» с Кернесом

13.01.2020, 19:06, Новости дня

Украинский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что «закрыл личные вопросы» с харьковским городским головой Геннадием Кернесом. Об этом он сказал журналистам после церемонии выпуска магистров Харьковского национального университета им. Каразина, пишут «Українські новини».

Журналисты спросили его о присутствии Кернеса на новогодней вечеринке в отеле Kharkiv Palace, который принадлежит Ярославскому. Размолвка между ними началась в 2012 году из-за конфликта вокруг стадиона «Металлист», об этом писал портал iSport.

«У нас были личные вопросы друг к другу, мы их закрыли. Никаких ситуативных вещей, как журналисты поднимали эти вопросы. Это наши личные взаимоотношения, мы их закрыли и все. Не надо искать никаких черных кошек в темной комнате. Тем более что никакой ни кошки, ни мышки здесь нет», – ответил бизнесмен.

«Українські новини» отмечают, что Харьков является родным городом Ярославского и бизнесмен вложил в развитие Харьковской области около $1 млрд.

О том, что Кернес и Ярославский вместе праздновали Новый год, писала «КП в Украине». 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Украинский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что «закрыл личные вопросы» с харьковским городским головой Геннадием Кернесом. Об этом он сказал журналистам после церемонии выпуска магистров Харьковского национального университета им. Каразина, пишут «Українські новини». Журналисты спросили его о присутствии Кернеса на новогодней вечеринке в отеле Kharkiv Palace, который принадлежит Ярославскому. Размолвка между ними началась в 2012 году из-за […]

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