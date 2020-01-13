Зеленский подписал закон о штрафах за кнопкодавство

13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 404 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины». Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

«Целью документа является обеспечение надлежащего выполнения народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования», – пояснили в пресс-службе.

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Законопроект об ответственности за кнопкодавство №2148 внес в Раду 17 сентбяря 2019 года первый вице-спикер Руслан Стефанчук. В первом чтении парламент поддержал документ 29 октября, во втором – 19 декабря.

23 декабря движение «Чесно» сообщило, что по меньшей мере 15 депутатов Верховной Рады IX созыва занимались кнопкодавством в сессионном зале парламента. Активисты отметили, что речь идет о нардепах, чье не личное голосование было зафиксировано с помощью фото и видео. Чаще всего, девять раз, на кнопкодавстве попадался представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Владимир Кальцев. На один раз меньше кнопкодавил внефракционный депутат Муса Магомедов. Больше всего фактов такого голосования было у нардепов от ОПЗЖ – 27.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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