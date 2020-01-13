Автоновости: АвтоВАЗ будет продавать в России сразу два внедорожника

После выкупа у General Motors его доли в совместном предприятии GM-Avtovaz тольяттинский автозавод вернул себе права на бренд «Нива» и Chevrolet Niva теперь принадлежит АвтоВАЗу. И вот теперь вазовцы рассказали, какое будущее ждет «Шниву» и классическую Lada 4×4.

Подробности по модельному ряду вазовцы раскрыли на итоговой пресс-конференции по результам 2019 года. Так, исполнительный вице-президент АвтоВАЗа Оливье Морне рассказал журналистам, что "Шниву" переименуют из Chevrolet в Lada до конца этого года, сообщает Auto.Mail.ru. Выпускать модель будут на тех же мощностях, на которых Chevrolet Niva выпускается сейчас.

При этом продавать вернувшийся под крыло АвтоВАЗа внедорожник будут в дилерских центрах Lada, которых по России более 300 штук.

Lada 4×4 может получить фронтальную подушку позже, чем планировалось

Еще одни важный момент — отсутствие "каннибализма" между моделями. Другими словами, переименованную "Шниву" будут продавать параллельно с классической "Нивой", которая сегодня называется Lada 4×4. Причина в том, что новое поколение "Нивы" ждать еще несколько лет, а спрос на старую модель все еще высок из-за ее низкой цены и хорошей проходимости.

При этом АвтоВАЗ планирует со временем несколько подновить и "Шниву", и классическую "Ниву", чтобы сделать их более привлекательными для клиентов.

Напомним, что, кроме боковой подушки безопасности водителя, в недавно обновленной "Ниве" появились полностью обновленная панель приборов и новый блок управления климатической системой. Теперь там три вращающиеся рукоятки и электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, а также новые воздуховоды.

Кроме того, стал больше бардачок, на консоли внедрены 2 розетки, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера, который получил расширенный список функций. На тоннеле пола – новые подстаканники и ниша для мелких предметов.

Цены на новинку АвтоВАЗ до сих пор не назвал, но перед новогодними праздниками произошла утечка данных от дилеров, согласно которым рестайлинговый бюджетный внедорожник подорожал сразу на 40 000 рублей.

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