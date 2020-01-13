Автоновости: В Chery рассказали, когда привезут в Россию новые кроссоверы

Китайская марка Chery подвела итоги продаж в России за 2019 год и рассказала о том, когда привезет в нашу страну новые модели кроссоверов, включая большую флагманскую модель.

Самой крупной новинкой Chery в России станет новый большой 7-местный кроссовер Tiggo 8, продажи которого начнутся в марте. Подробностей китайцы пока не раскрывают, что будущая новинка уже получила ОТТС, из которой уже известны некоторые подробности.

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Так, при длине в 4 700 мм кроссовер в российской спецификации останется пятиместным и сохранит внушительный объем багажного отделения, хотя исполнение с семью посадочными местами также получило требуемые документы, но пока неясно, будут ли его продавать.

Что до моторов, то для Chery Tiggo 8 сертифицирована необычная безальтернативная связка из двухлитрового турбомотора и вариатора, тогда как на домашнем рынке Китая эту модель оснащают более компактными двигателями. Развивает российский мотор умеренные для такого объема 170 л.с., но зато новинку официально разрешено заправлять 92-м бензином. Ни механической, ни роботизированной коробок, ни системы полного привода пока не ожидается.

В списке оснащения "восьмерки" судя по документу появятся множество подушек безопасности и водительских ассистентов, климат-контроль, панорамное остекление, электрорегулировки передних кресел, разнообразные подогревы и тому подобное.

Chery Tiggo 4

Во 2 квартале список комплектаций Tiggo 4 будет расширен с нынешних четырех до пяти. Сейчас этот компактный кроссовер продается в России с 2-литровым "атмосферником" (122 л.с.) в паре с 5-МКПП или вариатором, а также 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с. с 6-ступенчатым "роботом". Цены с учетом скидочных программ — от 885 000 до 1 060 000 рублей.

В 3 квартале ожидается появление Tiggo 7 Pro, в 4 квартале — Tiggo 2 Pro. Подробностей пока нет, но, возможно, речь идет про некие обновленные варианты Tiggo 7 и 2.

По итогам деятельности в 2019 году продаж новых автомобилей Chery в России выросли на 28% и составили 6358 кроссоверов серии Tiggo.

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