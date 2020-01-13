Народную артистку Инну Чурикову неизвестные обокрали в аэропорту Мадрида

Народная артистка РФ Инна Чурикова в Москве обратилась в полицию, сообщив об ограблении в Испании, рассказали СМИ со ссылкой на источники. По полученным данным, неизвестные забрали сумку знаменитости в аэропорту в Мадриде, куда она отправилась вместе с режиссером Глебом Панфиловым.
В сумке находились загранпаспорта Инны Чуриковой и ее мужа, а также их сына. Также забрали кошелек с деньгами и кредитными карточками, смартфон, очки, стоимость которых артистка оценила в 90 000 рублей. В общей сложности нанесенный ущерб знаменитость отметила на уровне четверти миллиона рублей.
Чтобы улететь в Россию, Инна Чурикова обратилась в российское консульство в Испании, при этом о преступлении местную полицию Чурикова решила не ставить в известность, а заявление о краже написала уже в Москве.
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