В Москве девушка родила дома мертвого ребенка и выбросила пуповину в окно

В Москве 26-летняя девушка решила избавиться от ребенка, который, по ее словам, родился мертвым. Младенца местная жительница положила в рюкзак, а пуповину выбросила из окна.
Как пояснила позже сама роженица, процесс родов прошел дома, в больницу на протяжении всей беременности девушка не обращалась. Так как младенец при рождении был мертвым, она решила избавиться от него самостоятельно.
В полицию обратились очевидцы, на капот машины местных жителей упал окровавленный пакет, в котором оказалась пуповина. Позже полиция задержала подозреваемую, она во всем созналась, подробности устанавливаются.
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