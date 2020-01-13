Спасатели напомнили о соблюдении правил безопасности во время купания в проруби на Крещение

13.01.2020, 19:04, Разное

Считанные дни остаются до Крещения, когда многие люди окунаются в прорубь, чтобы уберечься от болезней в следующем году. Спасатели напоминают, что не стоит забывать о соблюдении правил безопасности, во избежание несчастных случаев и проблем со здоровьем.
В первую очередь перед окунанием в прорубь на Крещение обязательно нужно проконсультироваться с врачами, так как некоторым категориям людей данная процедура может быть противопоказана по медицинским показаниям. Не стоит погружаться в водоём в одиночку, так как не исключена вероятность судороги или других проблем, когда человеку требуется сторонняя помощь. Также специалисты рекомендуют сделать небольшую разминку перед окунанием, что поможет организму легче перенести холодную воду и температуру окружающей среды.

Прорубь желательно делать на мелководье либо же оборудовать удобный спуск, а перед погружением не лишним будет осмотреть иордань на наличие осколков льда, которыми можно нанести травму. Нужно также правильно выбирать одежду, отдав предпочтение предметам гардероба, которые быстро снимаются и надеваются на влажное тело.

В целях безопасности специалисты категорически не рекомендуют перед окунанием в прорубь на Крещение употреблять спиртное, увеличивающее риск повреждения кровеносных сосудов вследствие перепада температуры. Погружаться в воду по традиции следует 3 раза, но желательно сделать это в течение 10 секунд, не допуская ощущения озноба.



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