Накрашенный сын Табакова стал копией Зудиной

В кадре молодой человек появился с модными толстыми стрелками. Для фото 24-летняя знаменитость выбрала простой серо-синий свитер. Оказалось, что макияж идет Павлу. В таком виде Табаков-младший становится похож на Зудину.

Однако Павел наложил грим не на самом деле, а использовал одну из масок в Инстаграме. Что касается его сходства с мамой, то, как сообщает «Экспресс газета», оно никогда так сильно не бросалось в глаза.

Тем не менее, от Табакова-младшего можно ожидать многого. Парень славится эпатажным поведением. Последней его работой стали съемки в новом сериале «Happy End» Романа Прыгунова про порно-индустрию. Сам Павел признает, что соглашается на такую работу, потому что ему нужно как-то привлекать к себе внимание.

В прошлом сын Зудиной пробовал свои силы на сцене, однако его карьера актера потерпела фиаско. Заменивший покойного Табакова Владимир Машков не нашел с Павлом общий язык и выгнал звездного отпрыска МХТ имени Чехова.

Напомним, что 24-летняя знаменитость ранее вмешалась в скандал, который разгорелся вокруг актрисы Кристины Асмус. Он рассказал, что на самом деле актеры не вступают в интимную связь на съемочной площадке.

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Публикация от Павел Табаков (@tabakov_pavel) 31 Дек 2019 в 9:55 PST

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Последнее: В кадре молодой человек появился с модными толстыми стрелками. Для фото 24-летняя знаменитость выбрала простой серо-синий свитер. Оказалось, что макияж идет Павлу. В таком виде Табаков-младший становится похож на Зудину. Однако Павел наложил грим не на самом деле, а использовал одну из масок в Инстаграме. Что касается его сходства с мамой, то, как сообщает «Экспресс […]