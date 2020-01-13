Накрашенный сын Табакова стал копией Зудиной

В кадре молодой человек появился с модными толстыми стрелками. Для фото 24-летняя знаменитость выбрала простой серо-синий свитер. Оказалось, что макияж идет Павлу. В таком виде Табаков-младший становится похож на Зудину.
Однако Павел наложил грим не на самом деле, а использовал одну из масок в Инстаграме. Что касается его сходства с мамой, то, как сообщает «Экспресс газета», оно никогда так сильно не бросалось в глаза.
Тем не менее, от Табакова-младшего можно ожидать многого. Парень славится эпатажным поведением. Последней его работой стали съемки в новом сериале «Happy End» Романа Прыгунова про порно-индустрию. Сам Павел признает, что соглашается на такую работу, потому что ему нужно как-то привлекать к себе внимание.
В прошлом сын Зудиной пробовал свои силы на сцене, однако его карьера актера потерпела фиаско. Заменивший покойного Табакова Владимир Машков не нашел с Павлом общий язык и выгнал звездного отпрыска МХТ имени Чехова.
Напомним, что 24-летняя знаменитость ранее вмешалась в скандал, который разгорелся вокруг актрисы Кристины Асмус. Он рассказал, что на самом деле актеры не вступают в интимную связь на съемочной площадке.
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Последнее: В кадре молодой человек появился с модными толстыми стрелками. Для фото 24-летняя знаменитость выбрала простой серо-синий свитер. Оказалось, что макияж идет Павлу. В таком виде Табаков-младший становится похож на Зудину. Однако Павел наложил грим не на самом деле, а использовал одну из масок в Инстаграме. Что касается его сходства с мамой, то, как сообщает «Экспресс […]
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